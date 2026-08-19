¿Por qué Cuti Romero no debutará con el Atlético de Madrid hoy?

Fue el pasado sábado 15 de agosto, cuando el Atlético de Madrid hizo oficial la llegada de Cristian Romero al conjunto. Tan sólo unos días antes de que el cuadro colchonero debutara en la temporada 2026-2027 de LaLiga, el futbolista argentino arribó a la institución, por lo que se esperaba su presencia en el partido de la J1 ante el Málaga.

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¿Por qué no juega el Cuti Romero hoy?

Lamentablemente, el Cuti Romero no estará para el encuentro de hoy frente a los recién ascendidos, ya que de acuerdo a lo visto, no fue uno de los elegidos en la lista de convocados para este duelo. Aunque no se han revelado las razones, el futbolista aún estaría poniéndose a tono con el equipo y analizando algunas cuestiones más.

Es por esta razón que no será considerado en el cuadro de Diego Simeone para encarar su primera fecha. Hay que recordar que después de la Copa del Mundo, Romero llegó a un acuerdo con el Tottenham para que pudiera llegar con el conjunto español por un total de 40 millones de euros y estará disponible las próximas cinco termporadas.

Cabe mencionar que superó las pruebas médicas en la institución, por lo que los temas sobre lesiones quedan descartados en el caso de su ausencia para este enfrentamiento, sino más bien, con la idea de que se acople mejor al estilo de juego del propio Cholo, por lo que tendremos que esperar para poder ver su debut.

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En síntesis