¿Por qué no juega Cuti Romero en el Atlético de Madrid vs. Barcelona por LaLiga 2026-27?

Con la posibilidad de escalar a la cima de LaLiga frente al Barcelona, el Atlético de Madrid no podrá contar con Cristian Romero.

El Atlético de Madrid recibe este domingo 8 de noviembre al FC Barcelona en el marco de la Jornada 12 de LaLiga 2026-27 sobre la grama del Riyadh Air Metropolitano. Con la inmejorable oportunidad de despojar al conjunto culé de la cima del campeonato español, la escuadra colchonera no podrá disponer de los servicios de Cristian Romero para encarar este compromiso de pronóstico reservado.

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La ausencia del “Cuti” Romero obedece puntualmente a una persistente dolencia muscular en el aductor. El zaguero argentino tuvo que abandonar el terreno de juego debido a este malestar durante el choque frente al Espanyol el pasado 17 de octubre y, al no alcanzar la plenitud física desde aquel episodio, quedó completamente descartado incluso como alternativa de recambio en el banquillo.

Pese a que el diagnóstico inicial apuntaba a una elongación muscular de bajo grado, la evolución de la zona afectada se transformó en un auténtico dolor de cabeza para Diego Simeone. El central cordobés volvió a una convocatoria oficial el 31 de octubre ante el Levante por LaLiga, donde permaneció entre los suplentes; no obstante, una recaída en las prácticas posteriores lo marginó del duelo continental a media semana frente al Bayern Múnich en la Champions League y, de manera consecutiva, de esta cita crucial ante el cuadro catalán.

Bajo este panorama, tal como se ha consolidado en las jornadas recientes de LaLiga, se perfila que David Hancko y Marc Pubill integren la pareja de centrales para contener la artillería blaugrana. Con una cosecha de 28 unidades en 11 fechas disputadas, el conjunto rojiblanco tiene al alcance de la mano escalar al liderato general en caso de embolsarse la victoria frente a un Barcelona que comanda la tabla con 30 puntos, empatado en la cima con el Real Madrid.

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Los convocados 🔴⚪ pic.twitter.com/MN57FNEFT0 — Atlético de Madrid (@Atleti) November 8, 2026

Posible formación del Atlético de Madrid vs. Barcelona

Jan Oblak

Marcos Llorente

Marc Pubill

David Hancko

Alejandro Grimaldo

Koke

Pablo Barrios

Giuliano Simeone

Kang-in Lee

Alex Baena

Julián Álvarez

En síntesis

Cristian Romero es baja por lesión en el aductor desde el 17 de octubre.

es baja por lesión en el aductor desde el 17 de octubre. 8 de noviembre jugarán Atlético de Madrid y FC Barcelona por LaLiga.

jugarán Atlético de Madrid y FC Barcelona por LaLiga. 28 puntos tiene Atlético de Madrid, buscando superar los 30 del Barcelona.