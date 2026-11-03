¿Por qué no juega Cuti Romero en Atlético Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League?

Diego Simeone pierde a uno de sus mejores jugadores para el duelo ante los alemanes por la Champions League.

Desde las 14:00 horas de la CDMX, el Atlético de Madrid recibe al Bayern Múnich por una nueva jornada de la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto dirigido por Diego Simeone tendrá un compromiso muy importante en el Estadio Metropolitano, donde buscará conseguir tres puntos que le permitan mejorar su situación en la competencia.

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El equipo español necesita sumar de a tres, ya que solamente consiguió cuatro puntos de los 12 que disputó hasta el momento. Por eso, sabe que no puede dejar escapar más unidades en condición de local si pretende escalar posiciones y acercarse a los primeros puestos de la clasificación. Del otro lado estará un Bayern Múnich que tampoco atraviesa el torneo que esperaba y que llega con apenas cinco puntos.

Sin embargo, el Colchonero tendrá una ausencia importante para este encuentro: Cristian ‘Cuti’ Romero no estará disponible. El defensor argentino quedó afuera de la convocatoria de Simeone y no podrá participar de un partido clave para las aspiraciones del Atlético en la Champions League. Mundo Deportivo+1

¿Por qué no juega Cuti Romero en Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich?

La ausencia del zaguero argentino se debe a que todavía no está recuperado por completo de una distensión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas durante dos encuentros. Aunque Romero volvió a integrar la convocatoria el pasado fin de semana para enfrentar al Levante, finalmente no sumó minutos y permaneció en el banco de suplentes.

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Además, el defensor no pudo entrenarse sobre el césped durante las dos sesiones previas al compromiso frente al Bayern Múnich. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y dejarlo fuera de la lista para el encuentro de este martes.

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