En un partido que promete ser vibrante, Benfica enfrentará al Barcelona por la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2024-25, hoy, martes 21 de enero. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio da Luz de la ciudad de Lisboa, y el conjunto español no podrá contar con Dani Olmo, un jugador clave.

El mediocampista es una pieza importante del equipo entrenado por Hansi Flick, por lo que su ausencia será difícil de suplir. Sin embargo, los ‘Culés’ deberán saber reponerse ya que buscarán una victoria determinante en sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final del torneo.

¿Por qué no juega Dani Olmo en Benfica vs. Barcelona?

Dani Olmo no juega hoy en Benfica vs. Barcelona por la UEFA Champions League 2024-25, porque se encuentra lesionado. El centrocampista se está recuperando de una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha, sufrida en el pasado encuentro por La Liga.

De esta manera, el ex Leipzig no podrá tener minutos hoy frente al conjunto portugués. Su regreso al campo de juego aún no tiene fecha, ya que desde el club español informaron que la evolución de la lesión será día a día.

¿Cuándo y a qué hora juega Benfica vs. Barcelona?

Benfica se medirá ante Barcelona por la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2024-25, hoy, martes 21 de enero, a partir de las 14:00 hs (CDMX) en el Estadio da Luz de la ciudad de Lisboa.

El comunicado del Barcelona sobre Dani Olmo

La tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2024-25