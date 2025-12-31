La carrera de Santiago Giménez se hizo en México jugando en la Liga MX con Cruz Azul, de ahí se fue el Feyenoord donde logró grandes hazañas como futbolista de la Eredivisie. Pero en su intento de crecimiento dejó esta Liga Neerlandesa para irse en busca de ese sueño europeo y lo logró, pero ahora su suplente en ese equipo tendría una llegada al futbol nacional.

El nuevo jugador de la Liga MX

De acuerdo con la información de César Luis Merlo, Necaxa tiene negociaciones concretadas con el futbolista Julián Carranza, quien en su momento llegó para suplir la baja del delantero mexicano en la escuadra holandesa. Luego de su paso por ese conjunto se fue al Leicester, donde jugaba recientemente, pero ahora sería el fichaje de los Rayos.

La misma fuente ha confirmado que el contrato que le harían al futbolista sería hasta por 4 años, por lo que podría llegar hasta 2029 con esta escuadra. Hay que recordar que las inversiones que están haciendo para el cuadro hidrocálido por parte de artistas de Hollywood le han permitido a esta escuadra buscar en nuevos horizontes.

Aunque ya no jugaba con ellos, el equipo neerlandés tenía la carta del futbolista, ahora con seis meses por delante con un contrato en Inglaterra, el jugado había decidido rescindirlo después de su préstamo. Es por eso que ahora tiene la oportunidad de llegar a la Liga MX en busca de nuevos retos para su carrera futbolística.

¿Quién es Julián Carranza?

Julián Simón Carranza es un joven argentino de 25 años de edad, juega como delantero y ha pasado por escuadras como Banfield en su país, Inter de Miami en la MLS del 2019 al 2022, tuvo un paso por el Philadelphia Union después de esa etapa, llegó al Feyenoord y de ahí fue cuando dio el salto a la Championship de Inglaterra.

