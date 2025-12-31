Este 31 de diciembre amanecimos con una noticia un tanto complicada para el futbol y es que el ídolo, Roberto Carlos fue intervenido del corazón, cuando sólo iba a realizarse unos exámenes médicos por una trombosis, por lo que terminó en el quirófano por una anomalía cardíaca que hizo que fuera de manera urgente su operación.

¿Qué le pasó a Roberto Carlos?

De acuerdo con el diario Marca, la Leyenda del Real Madrid tuvo que ser atendido en una clínica de Sao Paolo, Brasil, luego de que sufriera una afección y se fuera a realizar estudios. En ellos se detectó un problema grave en el corazón que tenía que atenderse con emergencia. Hasta ahora, se reporta que el exjugador de 52 años se encuentra fuera de peligro.

La misma fuente revela que por el momento tendrá que estar unas48 horas más en observación en caso de que llegara a presentar alguna anomalía fuera de los parámetros normales y en cuanto se pueda dar de alta podrá ir a su casa, ya sin ninguna complicación que ponga en riesgo su salud, por lo que es necesario esperar.

Cabe mencionar que la fuente informa que se le había detectado una trombo en la pierna como algo rutinario, pero tras hacerle una resonancia magnética y algunas otras pruebas físicas detectaron que su corazón no estaba en función por un gran porcentaje, por lo que se tomó la decisión de que entrara a cirugía para darle solución.

Se menciona que la operación estaba planificada para que durara 40 minutos, pero terminó por extenderse hasta 3 horas por la dificultad de ésta, pero pudieron implantar el catéter que le permitirá corregir este problema cardíaco. De acuerdo con el entorno del futbolista hay gran tranquilidad, ya que pudo detectarse a tiempo.

