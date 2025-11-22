¿Por qué no juegan Frenkie De Jong y Pedri en Barcelona vs. Athletic Club por LaLiga 2025-26?

En el marco de la Jornada 13 de LaLiga 2025-26, Barcelona recibe a Athletic Club este sábado 22 de noviembre desde las 9:15 horas (Ciudad de México) en el renovado Camp Nou de la ciudad de Barcelona. Ambos equipo van por la victoria en un duelo entre grandes del país.

Publicidad

Publicidad

Para este encuentro, el estratega Hans-Dieter Flick no contará en el equipo titular con Frenkie De Jong y Pedri, dos jugadores que suelen ser titulares. Mientras el neerlandés sufrió una lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha, el español padece una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda.

¿Quiénes serán los reemplazos de Frenkie De Jong y Pedri en Barcelona vs. Athletic Club?

Con esta noticia, los jugadores Eric García y Dani Olmo harán el esfuerzo y se sumarán en la mitad del campo de juego para integrar el mediocampo junto a Fermin López. Los jugadores reconvierten sus posiciones para ayudar al equipo a suplir las bajas.

¿Cuál será la alineación de Barcelona vs. Athletic Club sin Frenkie De Jong y Pedri?

Sin Frenkie De Jong y Pedri, el conjunto catalán formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los vascos: García; Koundé, Cubarsí, Martín, Baldé; García, López, Olmo; Yamal, Lewandowski y Torres.

Publicidad

Publicidad