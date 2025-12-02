Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 2 de diciembre en uno de los partidos más atractivos que pueden disputarse en LaLiga. El encuentro correspondiente a la Jornada 19, el cual se lleva a cabo en el Camp Nou, comienza a partir de las 14:00hs (CDMX).

Cabe destacar que este partido se adelanta debido a la participación del Barcelona y del Atlético de Madrid en la Supercopa de España, torneo que se juega en enero. En relación al juego, el conjunto culé anunció la ausencia sorpresiva de Frenkie de Jong.

Hansi Flick esperaba volver a contar con sus dos mediocampistas titulares para este partido como lo son Frenkie de Jong y Pedri. Sin embargo, el Barcelona notificó que el neerlandés se pierde el duelo ante Atlético de Madrid por un cuadro febril.

Todo indica que Pedri volverá a ser titular con el Barcelona después de superar su lesión muscular en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda, por lo que ahora el entrenador alemán tendrá que decidir quién reemplazará a Frenkie de Jong en la alineación titular.

El Barcelona es el actual líder de LaLiga luego de su triunfo ante Alavés y del empate de Real Madrid con Girona. No obstante, el Atlético de Madrid está a solo 3 puntos del conjunto culé y es un partido clave para ambos equipos de cara a la clasificación.

La probable alineación de Barcelona

Joan García

Jules Koundé

Pau Cubarsí

Gerard Martín

Alejandro Balde

Eric García

Pedri

Dani Olmo

Lamine Yamal

Raphinha

Robert Lewandowski

En síntesis

Frenkie de Jong es baja ante el Atlético de Madrid debido a un cuadro febril.

El partido por la Jornada 19 se adelantó debido a la participación de ambos clubes en la Supercopa de España.

Pedri volvería a ser titular tras superar su lesión muscular.

