¿Por que no juega Jude Bellingham en Real Madrid vs. Olympiacos por la UEFA Champions League 2025-26?

El Real Madrid afronta una dura parada este miércoles visitando al Olympiacos por la quinta jornada de la UEFA Champions League. Los Merengues buscarán volver alcanzar los puestos de Playoffs, aunque para eso deberán hacerlo sin una de sus principales figuras dentro del campo de juego, ya que Jude Bellingham no será de la partida.

Por esta razón no juega Jude Bellingham

El centrocampista inglés estaba deslumbrando a todos con una importante recuperación del mejor nivel que supo mostrar con la Casa Blanca. Sin embargo, la decisión final del entrenador Xabi Alonso es que este encuentro lo comience desde la banca. El DT optó por otro planteo, por lo que la ausencia de Bellingham se debe a una cuestión meramente táctica.

En ese sentido, en lugar de Jude aparecerá Trent Alexander-Arnold y esto se debe a que, por primera vez desde su llegada a mitad de año, Alonso eligió utilizar la línea de cinco defensas que tanto éxito le permitió conseguir en el Bayer Leverkusen. Además, la otra novedad es que Federico Valverde recuperará su lugar en el centro del campo.

Como se dijo, la temporada de Bellingham tuvo un comienzo bastante auspicioso. Para plasmarlo en números, el inglés ya acumula 12 encuentros en todas las competencias con cuatro goles y dos asistencias, cifras que dejan a las claras su verdadera importancia dentro del campo de juego cada vez que el Merengue aparece en acción.

