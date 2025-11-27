En el marco de la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Chivas recibe a Cruz Azul este jueves 27 de noviembre desde las 20:07 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara. Ambos equipo van por una victoria que los deje bien parados para la Vuelta.

Publicidad

Publicidad

Para este encuentro, el estratega Nicolás Larcamón no contará en el equipo titular con Kevin Mier y Lorenzo Faravelli, dos jugadores que suelen ser titulares. Por el lado del portero colombiano, sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha ante Pumas UNAM. Del lado del volante argentino, fue expulsado en el mismo partido.

¿Quiénes serán los reemplazos de Kevin Mier y Lorenzo Faravelli en Chivas vs. Cruz Azul?

Con esta noticia, los jugadores Andrés Gudiño y Ángel Márquez se sumarán al equipo y tendrán la oportunidad de mostrarse y sumar minutos. Sobre todo, les servirá para ser tenidos en cuenta por el entrenador de cara al Clausura 2026 del año próximo.

¿Cuál será la alineación de Cruz Azul vs. Chivas sin Kevin Mier y Lorenzo Faravelli?

Sin Kevin Mier y Lorenzo Faravelli, el conjunto celeste formará de la siguiente manera ante el Rebaño Sagrado: Gudiño; Ditta, Lira, Piovi; Sánchez, Rivero, Rodríguez, Rotondi; Paradela, Márquez; y Sepúlveda.

Publicidad