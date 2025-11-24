Pachuca comenzó la temporada con mucha ilusión, ganando los primeros cuatro partidos del Torneo Apertura 2025 y generando expectativas de pelear por el título. Muchos pensaban que los Tuzos serían un candidato sólido, pero los resultados terminaron siendo muy irregulares.

El equipo no logró cumplir con el objetivo principal de clasificar directo a los playoffs y se conformó con disputar el Play-In, una instancia que generó incertidumbre en la afición y presión sobre el cuerpo técnico.

Ante esta situación, la directiva tomó una decisión fuerte: destituir a Jimmy Lozano, quien no había estado a la altura de las circunstancias y dejó al equipo lejos de sus metas iniciales. La medida buscó un cambio de rumbo antes de una nueva fase del torneo.

Para reemplazarlo, se eligió a Esteban Solari, quien debutó con victoria 3-1 frente a Pumas. Sin embargo, el siguiente partido sería decisivo para clasificar entre los ocho mejores del torneo, y el resultado no fue el esperado por los seguidores del club.

Los Tuzos visitaron a FC Juárez este domingo y cayeron 2-1, quedando eliminados del torneo. Ahora, el club deberá enfocarse en la planificación para la próxima temporada y en reforzar su plantilla de cara a 2026, donde deberán mejorar mucho si quieren competir.

La salida que habría en Pachuca

Mientras tanto, ya se empieza a hablar del mercado de pases y uno de los jugadores más importantes podría salir. Según información del periodista Kery Ruiz, Elías Montiel estaría en avanzadas negociaciones para jugar en Europa, específicamente en el Real Oviedo de España, equipo que pertenece al mismo grupo empresario que Pachuca, con el objetivo de ayudar al club español a salvarse del descenso.

