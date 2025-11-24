Este miércoles 26 de noviembre comienzan los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025. Toluca inicia su defensa al título y su rival en esta instancia es FC Juárez, que derrotó a Pachuca en el Play-In 2 para ganarse un lugar en la Patria Grande del futbol nacional.

La ida de los cuartos de final se disputa este miércoles a las 19:00hs (CDMX) en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Toluca tuvo más de 15 días de descanso y de preparación desde que finalizó la etapa regular y, en la previa al primer partido ante FC Juárez, Antonio Mohamed sabe que podrá contar con Alexis Vega.

De acuerdo a lo informado por Carlos Ponce de León, director del Diario Récord, Alexis Vega ya está recuperado al 100% de su lesión muscular y se encuentra disponible para jugar con Toluca los cuartos de final de la Liguilla. Antonio Mohamed recupera a una de sus grandes figuras.

Recordemos que el delantero de los Diablos Rojos sufrió una lesión muscular grado II del semitendinoso del muslo izquierdo hace aproximadamente un mes, en el partido del conjunto escarlata contra Pachuca por la Jornada 15 de la Liga MX.

Alexis Vega se lesionó ante Pachuca en octubre (Getty Images)

En este sentido, a Toluca le cayó como anillo al dedo la Fecha FIFA que llevó a prolongar el Play-In y el inicio de los cuartos de final, porque de esta forma Alexis Vega pudo recuperarse plenamente de la lesión y ya está disponible para enfrentar a FC Juárez con el objetivo de defender la corona.

Santiago Simón también está recuperado

Carlos Ponce de León sumó la información de que Santiago Simón también está recuperado plenamente, el futbolista argentino que no estuvo presente en el partido contra el América de la última jornada. De esta manera, el Turco Mohamed cuenta con plantel completo en este inicio de la Patria Grande.

