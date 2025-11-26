Tras la dura derrota ante Arsenal, el DT de Bayern reconoció lo que pasó en el equipo sin Luis Díaz

Era el primer partido de la temporada donde Luis Díaz no iba a jugar un solo minuto y su ausencia se notó. Bayern Múnich perdió ante Arsenal en la quinta fecha de la fase de la liga de la Champions League y el DT Vincent Kompany no dudó en reconocer lo que pasó en el equipo sin el jugador colombiano.

‘Lucho’ Díaz no pudo estar en el partido contra Arsenal porque la UEFA le puso tres fechas de sanción tras ser expulsado en la victoria ante PSG. Los 11 goles y las cinco asistencias que lleva el extremo le hicieron mucha falta al Bayern. Sobre todo, en el segundo tiempo.

Bayern Múnich logró irse al descanso de medio tiempo 1-1 jugando contra el actual líder de la Premier League, pero… Todo cambió en la segunda etapa, el equipo alemán recibió dos goles, terminó perdiendo 3-1 y Vincent Kompany no dudó en dejar claro por qué extrañaron a Luis Díaz.

La confesión de Kompany sobre el nivel de Bayern sin Luis Díaz

Kompany habló del nivel de Bayern sin Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

“Todos los equipos pueden perder, así es el fútbol. Pensé que no habíamos empezado mal la primera parte, pero luego encajamos un gol en una jugada a balón parado. Aun así, recuperamos el ritmo y empatamos. Al descanso, tenía la sensación de que podíamos ganar el partido si manteníamos el ritmo. Pero no encontramos el ritmo en la segunda parte. El Arsenal logró decidir el partido. Manejó muy bien el partido y aprovechó los pequeños momentos a su favor. No buscaré excusas. Hay que decir que el Arsenal fue mejor. Tenemos que resolver las cosas el sábado. Siento que los chicos ya tienen ganas de jugar el próximo partido”, afirmó el DT de Bayern Múnich sobre la derrota sin Luis Díaz.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luego de pagar la primera de las tres fechas de suspensión que tiene en la Champions League 2025-26, ‘Lucho’ Díaz volverá a jugar con Bayern Múnich cuando enfrenten a FC St. Pauli el sábado 29 de noviembre a las 9:30 A.M. por la fecha 12 de la Bundesliga.

