¿Xolos de Tijuana vs Tigres UANL va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 2025

Las dos opciones que se tienen para ver el Tijuana vs Tigres de los Cuartos de Ida del Apertura 2025.

Por Marilyn Rebollo

Xolos vs Tigres en los Cuartos de Final
© Getty ImagesXolos vs Tigres en los Cuartos de Final

Darán inicio los Cuartos de Final de la Liga MX por el Apertura 2025, donde el conjunto de Tijuana recibirá en la Ida a Tigres, la escuadra fronteriza llegó mediante en el Play-In como el séptimo lugar de la tabla, mientras que los de la UANL obtuvieron el segundo puesto del certamen en la fase regular, por lo que se verán las caras en estos duelos.

Ambos están con la idea de clasificar a la siguiente ronda; por un lado tenemos a un equipo que se ve firme, como lo es el comandado por Guido Pizarro y sin duda alguna, el conjunto que pelea por el título en este semestre. Por otro lado, están los Xolos que tienen a una figura en crecimiento como Gilberto Mora, pero que han tenido altas y bajas durante su semestre.

A esto, se le suma que en esta ocasión ambos equipos disputarán el torneo con una extraña peculiaridad en el horario y es que será un partido que empezará el miércoles 26 de noviembre y terminará el jueves 27 de noviembre a las 1:00 horas del centro de México, esto debido a la planeación de la Liga MX de poner tres partidos de la Liguilla en un mismo día.

Pero esta no es la única limitante que tendrán para ver este partido, ya que es un horario demasiado fuera de lo normal, sino que además se les suma las transmisiones donde se podrán ver. Y es que Tijuana al no ser un equipo que cuente con una televisora abierta, tendrá que transmitir el encuentro mediante un par de plataformas de paga.

¿Dónde ver el Xolos vs Tigres?

La primera será a través de cable, es decir, en FOX, un acceso que se tiene que comprar de manera adicional. La otra opción es a través de Caliente TV, aquí se puede ver en la aplicación que también es de paga, pero además en su plataforma de apuestas, en caso de tener una cuenta con ellos se puede acceder al partido en vivo.

¿La Ley Federal del Trabajo prohíbe a Xolos alinear a Gilberto Mora por el horario para el Tijuana vs Tigres de los 4tos de Final?

En síntesis

  • La Ida de los Cuartos de Final entre Xolos (7º lugar) y Tigres (2º lugar) se jugará el miércoles 26 de noviembre.
  • El partido Xolos vs Tigres en Tijuana comenzará a las 23:00 horas (Centro de México) y terminará el jueves 27 de noviembre a la 1:00 horas.
  • El encuentro Xolos vs Tigres será transmitido por plataformas de paga: FOX (cable) y Caliente TV (aplicación y apuestas).
Marilyn Rebollo
