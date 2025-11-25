Darán inicio los Cuartos de Final de la Liga MX por el Apertura 2025, donde el conjunto de Tijuana recibirá en la Ida a Tigres, la escuadra fronteriza llegó mediante en el Play-In como el séptimo lugar de la tabla, mientras que los de la UANL obtuvieron el segundo puesto del certamen en la fase regular, por lo que se verán las caras en estos duelos.

Ambos están con la idea de clasificar a la siguiente ronda; por un lado tenemos a un equipo que se ve firme, como lo es el comandado por Guido Pizarro y sin duda alguna, el conjunto que pelea por el título en este semestre. Por otro lado, están los Xolos que tienen a una figura en crecimiento como Gilberto Mora, pero que han tenido altas y bajas durante su semestre.

A esto, se le suma que en esta ocasión ambos equipos disputarán el torneo con una extraña peculiaridad en el horario y es que será un partido que empezará el miércoles 26 de noviembre y terminará el jueves 27 de noviembre a las 1:00 horas del centro de México, esto debido a la planeación de la Liga MX de poner tres partidos de la Liguilla en un mismo día.

Pero esta no es la única limitante que tendrán para ver este partido, ya que es un horario demasiado fuera de lo normal, sino que además se les suma las transmisiones donde se podrán ver. Y es que Tijuana al no ser un equipo que cuente con una televisora abierta, tendrá que transmitir el encuentro mediante un par de plataformas de paga.

¿Dónde ver el Xolos vs Tigres?

La primera será a través de cable, es decir, en FOX, un acceso que se tiene que comprar de manera adicional. La otra opción es a través de Caliente TV, aquí se puede ver en la aplicación que también es de paga, pero además en su plataforma de apuestas, en caso de tener una cuenta con ellos se puede acceder al partido en vivo.

