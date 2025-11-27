Imágenes dolorosas: El video de la lesión de Stephen Curry que llegó a más de 520.000 reproducciones

Hay una nueva estrella lesionada en la temporada 2025-26. Justo cuando Golden State Warriors estaba necesitando más que Stephen Curry se pusiera el equipo al hombro, el base se lesionó y dejó unas imágenes tan dolorosas de su lesión que llegaron a más de 520.000 reproducciones en X.

Publicidad

Publicidad

Durante el juego entre los Warriors y Houston Rockets por la jornada NBA del 26 de noviembre, Alpheren Sengun le hizo una pantalla a Curry. Hasta ahí todo normal, pero resulta y acontece que ‘El Chef’ recibió un golpe tan duro del pívot en la pierna derecha que lo dejó maltrecho el resto del partido.

Y eso no fue lo peor… A pesar del gran dolor que sentía, Stephen Curry siguió jugando hasta que en una jugada en la que intentó defender a Amen Thompson volvió a ser golpeado y se quedó en el piso por unos largos y eternos segundos. La lesión parecía grave.

El video de la lesión de Curry en Warriors con más de 520.000 vistas

Curry se lesionó en la derrota de Warriors vs. Rockets. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Justo antes de que Curry se fuera al vestidor de Golden State Warriors, el entrenador Steve Kerr pidió tiempo muerto y tanto era el dolor que tenía ‘El Chef’ que no pudo sentarse en la banca y dejó un video que llegó a más de 520.000 reproducciones en X.

Tweet placeholder

ver también Dolor de cabeza en los Warriors: Se confirmó la gravedad de la lesión de Stephen Curry

Oficial: La primera publicación de Golden State Warriors sobre la lesión de Stephen Curry

“El base de los Golden State Warriors, Stephen Curry, quien abandonó el partido de anoche (26 de noviembre) contra los Houston Rockets a falta de 35.2 segundos para el final del último cuarto debido a una contusión en el cuádriceps derecho, se sometió a una resonancia magnética anoche. La resonancia confirmó una contusión en el cuádriceps y una distensión muscular. Será reevaluado en una semana“, publicó el 27 de noviembre la cuenta oficial de prensa de los Warriors.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién fue el jugador de Houston Rockets que terminó lesionando a Stephen Curry? ¿Quién fue el jugador de Houston Rockets que terminó lesionando a Stephen Curry? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis