Así quedó la tabla de goleo de la UEFA Champions League 2025-26 tras el póker de Kylian Mbappé

Fue una jornada llena de lujo para Kylian Mbappé, de esas que no suceden mucho y que quedan para la historia. El francés se lució con un póker en el encuentro de este miércoles ante el Olympiacos por la quinta jornada de la UEFA Champions League y se subió a lo más alto de la tabla de goleo de la competencia internacional.

Gracias a su actuación destacada en Grecia, Mbappé llegó a los nueve tantos en la presente campaña de la Champions League. Apenas cinco encuentros le bastaron a Kylian para poner estas impresionantes cifras en su registro personal, lo que le permitió distanciarse por tres de su máximo perseguidor, Victor Oshimen del Galatasaray, quien acumula tres anotaciones.

Por otro lado, quienes siguen el paso de muy cerca son Erling Haaland y Harry Kane, ambos con cinco conversiones en sus respectivos haberes. Estos nombres hacen pensar que la competencia se extenderá hasta el final, ya que se espera que los equipos de los cuales forman parte lleguen lejos en la competencia.

Para Mbappé, estas estadísticas no hacen más que confirmar el excelente momento que está atravesando con el Real Madrid. El atacante brilla con la Casa Blanca y ya suma 22 tantos en 18 partidos que lleva disputados en la presente temporada. Se tratan de cifras que prometen ser récords y que ilusionan a todos los madridistas con conseguir cosas grandes.

Tabla de goleo de la UEFA Champions League 2025-26