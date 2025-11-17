A comienzos del 2025 había mucha expectativa alrededor de la llegada de Santiago Giménez al futbol italiano después de todo lo que había demostrado en el Feyenoord. El delantero mexicano empezó su etapa en el Milan de la mejor manera, marcando goles, dando asistencias y conectando rápido con la afición por el nivel que mostró desde los primeros partidos.

Con el paso del tiempo la situación cambió. Aunque arrancó bien, Santi no pudo mantener ese rendimiento y su nivel se fue viniendo abajo. A eso se sumó la lesión en el tobillo que no le está permitiendo jugar hoy por hoy, cortando cualquier posibilidad de agarrar ritmo. Hoy atraviesa una racha negativa que quiere romper cuanto antes.

A partir de ahí empezaron las dudas sobre lo que podía pasar con su futuro. Desde hace semanas se viene hablando de un posible movimiento y en las últimas horas surgió nueva información que vuelve a ponerlo en el foco del mercado. Todo indica que su continuidad en Italia no está asegurada.

¿Qué pasará con el futuro de Santi Giménez?

Según reportan desde Italia, Milan ya analiza la posibilidad de venderlo en el próximo mercado para recuperar la inversión que hizo. Después de un inicio prometedor, el club considera que su aporte quedó por debajo de lo esperado y estaría abierto a escuchar ofertas si llegan propuestas convincentes.

De acuerdo a CalcioMercato, dos equipos de la Premier League ya preguntaron por la situación del mexicano. Tanto Brighton como Brentford mostraron interés en saber cuáles serían las condiciones para un posible traspaso y en 2026 podrían ficharlo.

Por ahora no hay ofertas formales, pero en Inglaterra lo siguen de cerca y no se descarta que alguno dé el paso en las próximas semanas. Si eso sucede y Milan decide abrir la puerta, Santi podría estar viviendo sus últimos meses en la Serie A a poco tiempo de llegar.

En síntesis