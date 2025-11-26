Las alineaciones de Arsenal vs. Bayern Múnich por la UEFA Champions League 2025-26

El Arsenal y el Bayern Múnich protagonizan uno de los partidos más esperados de la quinta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro se disputará este miércoles desde las 14:00 horas de la CDMX en el Emirates Stadium, donde ambos llegan con puntaje ideal en el torneo.

Los dos clubes atraviesan un momento sobresaliente en sus respectivas ligas y también a nivel internacional, manteniéndose como candidatos serios al título europeo. La paridad es tan alta que muchos consideran este duelo como una final adelantada, marcada por el buen presente ofensivo y defensivo de ambos.

Salvo un empate, uno de ellos perderá el invicto en el torneo, lo que convierte este choque en un atractivo fundamental de la jornada al igual que Inter de Milán vs. Atlético Madrid.

Alineación del Arsenal para recibir a los Bávaros

David Raya

Jurrien Timber

William Saliba

Piero Hincapié

Riccardo Calafiori

Eberechi Eze

Martín Zubimendi

Declan Rice

Bukayo Saka

Mikel Merino

Leandro Trossard

Alineación del Bayern Múnich para visitar a Arsenal

Manuel Neuer

Konrad Laimer

Dayot Upamecano

Jonathan Tah

Raphaël Guerreiro

Aleksandar Pavlovic

Joshua Kimmich

Michael Olise

Lennart Karl

Serge Gnabry

Harry Kane