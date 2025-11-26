Las alineaciones de Arsenal vs. Bayern Múnich por la UEFA Champions League 2025-26

El Arsenal y el Bayern Múnich protagonizan uno de los partidos más esperados de la quinta jornada de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro se disputará este miércoles desde las 14:00 horas de la CDMX en el Emirates Stadium, donde ambos llegan con puntaje ideal en el torneo.
Los dos clubes atraviesan un momento sobresaliente en sus respectivas ligas y también a nivel internacional, manteniéndose como candidatos serios al título europeo. La paridad es tan alta que muchos consideran este duelo como una final adelantada, marcada por el buen presente ofensivo y defensivo de ambos.
Salvo un empate, uno de ellos perderá el invicto en el torneo, lo que convierte este choque en un atractivo fundamental de la jornada al igual que Inter de Milán vs. Atlético Madrid.
Alineación del Arsenal para recibir a los Bávaros
- David Raya
- Jurrien Timber
- William Saliba
- Piero Hincapié
- Riccardo Calafiori
- Eberechi Eze
- Martín Zubimendi
- Declan Rice
- Bukayo Saka
- Mikel Merino
- Leandro Trossard
Alineación del Bayern Múnich para visitar a Arsenal
- Manuel Neuer
- Konrad Laimer
- Dayot Upamecano
- Jonathan Tah
- Raphaël Guerreiro
- Aleksandar Pavlovic
- Joshua Kimmich
- Michael Olise
- Lennart Karl
- Serge Gnabry
- Harry Kane
