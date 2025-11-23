Luego de varias semanas de espera, finalmente Álvaro Fidalgo logró ya ser ciudadano mexicano. El volante nacido en España cumplió los requisitos y, luego del trámite realizado, ya es seleccionable por Javier Aguirre para que integre la Selección Mexicana.

En una firma de autógrafos de Adidas, la marca de indumentaria que patrocina tanto al combinado nacional como a América, club del futbolista, un aficionado le llevó la nueva indumentaria del Tri a Fidalgo para que se la firmara y se dio un lindo cruce.

El futbolista no se negó y de inmediato tomó un plumón para estampar su rúbrica. Mientras lo hacía, el seguidor le dijo que ya lo quería ver con esa playera. “Álvaro, mira, ya te imaginé con esta“, comentó. A lo que el futbolista le respondió: “Ya veremos, ya veremos…“.

Cabe destacar que si bien ya cumplió con le proceso legal de naturalización, todavía no puede jugar para el combinado azteca. Según los estatutos de FIFA, para poder representar a una selección se requiere de la nacionalidad y al menos una estadía de cinco años consecutivos en el país.

El volante llegó a la Liga MX en enero del 2021 y cumple los cinco años solicitados en febrero próximo, por lo que se augura su convocatoria para marzo del 2026, en Fecha FIFA y de preparación para el Tri, que enfrentaría a dos potencias de Europa como son Portugal y Bélgica.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Álvaro Fidalgo?

En lo que respecta al rendimiento y los números, Fidalgo fue parte de 16 partidos de la Fase Regular del Apertura 2025, en donde fue titular en 12 ocasiones. Marcó un gol, pero su principal aporte es en labor ofensiva, en la conducción y creación de jugadas de peligro.

En síntesis