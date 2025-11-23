Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Mexicana

¿Cuándo sería convocado Álvaro Fidalgo por primera vez con la Selección Mexicana?

El volante español nacionalizado mexicano ya está habilitado para ser llamado por el Tri de cara a la próxima convocatoria.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Álvaro Fidalgo ya está habilitado para ser llamado por la Selección Mexicana
© Getty ImagesÁlvaro Fidalgo ya está habilitado para ser llamado por la Selección Mexicana

Luego de varias semanas de espera, finalmente Álvaro Fidalgo logró ya ser ciudadano mexicano. El volante nacido en España cumplió los requisitos y, luego del trámite realizado, ya es seleccionable por Javier Aguirre para que integre la Selección Mexicana.

Publicidad

En una firma de autógrafos de Adidas, la marca de indumentaria que patrocina tanto al combinado nacional como a América, club del futbolista, un aficionado le llevó la nueva indumentaria del Tri a Fidalgo para que se la firmara y se dio un lindo cruce.

El futbolista no se negó y de inmediato tomó un plumón para estampar su rúbrica. Mientras lo hacía, el seguidor le dijo que ya lo quería ver con esa playera. Álvaro, mira, ya te imaginé con esta“, comentó. A lo que el futbolista le respondió: “Ya veremos, ya veremos…“.

Tweet placeholder
Publicidad

Cabe destacar que si bien ya cumplió con le proceso legal de naturalización, todavía no puede jugar para el combinado azteca. Según los estatutos de FIFA, para poder representar a una selección se requiere de la nacionalidad y al menos una estadía de cinco años consecutivos en el país.

El volante llegó a la Liga MX en enero del 2021 y cumple los cinco años solicitados en febrero próximo, por lo que se augura su convocatoria para marzo del 2026, en Fecha FIFA y de preparación para el Tri, que enfrentaría a dos potencias de Europa como son Portugal Bélgica.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Álvaro Fidalgo?

Ni Gil Mora, ni Obed Vargas, el jugador que se juega su lugar con México ante el llamado de Álvaro Fidalgo

ver también

Ni Gil Mora, ni Obed Vargas, el jugador que se juega su lugar con México ante el llamado de Álvaro Fidalgo

En lo que respecta al rendimiento y los números, Fidalgo fue parte de 16 partidos de la Fase Regular del Apertura 2025, en donde fue titular en 12 ocasiones. Marcó un gol, pero su principal aporte es en labor ofensiva, en la conducción y creación de jugadas de peligro.

Publicidad

En síntesis

  • Álvaro Fidalgo ya es ciudadano mexicano, lo que lo hace seleccionable para la Selección Mexicana.
  • Según la FIFA, Fidalgo debe cumplir cinco años de residencia en México, lo cual se cumple en febrero de 2026.
  • La primera convocatoria de Álvaro Fidalgo se augura para la Fecha FIFA de marzo de 2026 ante Portugal y Bélgica.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
El golazo de Anthony Martial en el entrenamiento que enloqueció a Rayados
Rayados de Monterrey

El golazo de Anthony Martial en el entrenamiento que enloqueció a Rayados

Mientras Jardine gana 1,7 millones en América, el salario de Torrent en Rayados
Liga MX

Mientras Jardine gana 1,7 millones en América, el salario de Torrent en Rayados

El detalle que podría evitar el regreso de Julián Quiñones al América
América

El detalle que podría evitar el regreso de Julián Quiñones al América

Tras el gol de chilena de Cristiano, así quedó la carrera por los 1000 goles con Messi
Futbol Internacional

Tras el gol de chilena de Cristiano, así quedó la carrera por los 1000 goles con Messi

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo