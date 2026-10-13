¿Por qué no juega Martin Odegaard en Arsenal vs. Lille de la UEFA Champions League 2026-27?

El Arsenal de Inglaterra recibe la visita del LOSC Lille de Francia este martes 13 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) sobre la cancha del Emirates Stadium. Con la encomienda de asegurar su segundo triunfo dentro de la UEFA Champions League 2026-27, la presencia de Martin Odegaard entre las alternativas resalta como la ausencia más relevante en el esquema estelar.

Publicidad

Martin Odegaard arrancará en la banca de suplentes frente al Lille debido a un ajuste de perfil táctico diseñado por Mikel Arteta. El estratega español tomó la determinación de blindar el mediocampo con elementos de mayor desgaste y fortaleza física, reservando el desgaste del creativo noruego de cara a la parte complementaria.

Aunado a ello, Odegaard viene de disputar los 90 minutos en el compromiso del pasado sábado ante el Leeds United por la Premier League. En consecuencia, ante la alta exigencia que ha acumulado el talentoso zurdo en el arranque del certamen con la plantilla de los Gunners, Arteta optó por administrar las cargas de su referente en la creación de juego.

Para medir fuerzas ante la escuadra gala, Mikel Arteta conformó una medular integrada por Declan Rice, Bruno Guimaraes y Mikel Merino en la línea de volantes, prescindiendo de una referencia fija por detrás de la punta que será ocupada por Viktor Gyokeres.

Publicidad

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



Your Champions League Gunners. — Arsenal (@Arsenal) October 13, 2026

Formación del Arsenal vs. Lille

David Raya

Jurren Timber

Ezri Konsa

Gabriel Magalhaes

Miles Lewis-Skelly

Mikel Merino

Declan Rice

Bruno Guimaraes

Noni Madueke

Viktor Gyokeres

Eberechi Eze

En síntesis

Martin Odegaard es suplente por decisión táctica de Mikel Arteta para administrar sus cargas.

es suplente por decisión táctica de Mikel Arteta para administrar sus cargas. Arsenal recibe al Lille este 13 de octubre en el Emirates Stadium.

recibe al Lille este 13 de octubre en el Emirates Stadium. Declan Rice, Bruno Guimaraes y Mikel Merino integrarán el mediocampo titular del Arsenal.