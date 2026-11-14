Bienvenidos a Bolavip México donde estarán siguiendo el minuto a minuto del partido de la Selección Mexicana ante Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. En esta ocasión el equipo nacional quiere conseguir su primera victoria en la era de Rafael Márquez y lo buscará incluso como visitantes.
Sigue GRATIS y EN VIVO Jamaica 1-0 México por la Concacaf Nations League: GOL de Jamaica
Sigue cada acción del Jamaica vs México por los Cuartos de Final de Ida de la Concacaf Nations League.
32' ¡OTRA FALLA DE MÉXICO!
Julián Quiñones rebasó por velocidad, iba solo contra el arquero, dispara y el balón queda en las manos del portero.
27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE JAMAICA
Jesús Gallardo desvía un balón de tiro de esquina que cobró Ronaldo Webster y se mete en el arco nacional
💀 Gol de Jamaica México regalo un córner por tiempo y Jesús Gallardo se mete un autogol. pic.twitter.com/PXZWzcJEYk— Alee (@ImAleeJeje) November 15, 2026
22' ¡TALA RANGEL SALVA A MÉXICO!
Kaheim Dixon les roba el balón cerca del área se va solo y dispara, pero Raúl Rangel alcanza a desviar el balón para que se vaya por encima del arco.
13' ¡FALLA DE MÉXICO!
Santiago Giménez tenía solo el balón, disparó de pierna izquierda, pero el balón quedó en las manos de Jahmali Waite
5' ¡MÉXICO CEEEEEERCA DEL PRIMERO!
Luis Romo llevó el balón por la banda izquierda, filtró hacia Jesús Gallardo quien disparo inmediatamente a portería, pero el balón se fue desviado.
COMIENZA EL PARTIDO
Pita el árbitro y da inicio el juego en el National Stadium
EQUIPO ARBITRAL
- Árbitro central: Mario Escobar (Guatemala)
- Árbitro asistente 1: Luis Ventura (Guatemala)
- Árbitro asistente 2: Humberto Panjoj (Guatemala)
- Cuarto árbitro: Bryan López (Guatemala)
- VAR: Tatiana Guzmán (Nicaragua)
ALINEACIONES CONFIRMADAS DE JAMAICA
ALINEACIÓN CONFIRMADA DE MÉXICO
- Raúl Rangel
- César Montes
- Johan Vásquez
- Erik Lira
- Luis Romo
- Gilberto Mora
- Santiago Giménez
- Israel Reyes
- Julián Quiñones
- Roberto Alvarado
- Jesús Gallardo
DATOS DEL PARTIDO
Cuándo: Sábado 14 de noviembre
Dónde: National Stadium
Horario: 19:00 horas del centro de México
Transmisión: Azteca 7, Canal 5, ViX Premium
BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DE JAMAICA VS MÉXICO
Esta noche la Selección Mexicana buscará imponerse a Jamaica como visitantes, en busca de la primera victoria de la llave de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League y aquí te traemos lo más relevantes del encuentro para que no te lo pierdas.