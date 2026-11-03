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Bodo Glimt vs. Lille: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 4 de la Champions League

Bodo Glimt y Lille se enfrentan este martes 3 de noviembre, en el Aspmyra Stadion, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Bodo Glimt vs. Lille, Champions League
Bodo Glimt vs. Lille, Champions League

Bodo Glimt recibe a Lille este martes 3 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Aspmyra Stadion.

Bodo Glimt llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Lille tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Bodo Glimt perdió 3-4 como visitante ante Napoli en la fecha anterior. Bodo Glimt está 28° en la tabla con 3 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Dortmund.

En su último compromiso, Lille perdió 2-4 como local ante Galatasaray. El conjunto marcha 35° con 0 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Arsenal.

Horario del partido

  • México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 11:45 hs
  • Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 11:45 hs
  • Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
  • AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis

  • Bodo Glimt y Lille se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One.
  • Bodo Glimt suma 3 puntos en el torneo.
  • Lille suma 0 puntos en el torneo.
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