Bodo Glimt vs. Lille: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 4 de la Champions League

Bodo Glimt recibe a Lille este martes 3 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Aspmyra Stadion.
Bodo Glimt llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Lille tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Bodo Glimt perdió 3-4 como visitante ante Napoli en la fecha anterior. Bodo Glimt está 28° en la tabla con 3 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Dortmund.
En su último compromiso, Lille perdió 2-4 como local ante Galatasaray. El conjunto marcha 35° con 0 puntos. Antes perdió 0-3 como visitante ante Arsenal.
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo
- Argentina: Disney+ Premium, ESPN4
- Chile: ESPN4, Disney+ Premium
- Perú: ESPN 4, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN 4, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN 4, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN 4, Disney+ Premium, inter
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Shakhtar Donetsk vs. Sporting — martes 3 de noviembre, 11:45 hs
- Galatasaray vs. Stuttgart — martes 3 de noviembre, 11:45 hs
- Villarreal vs. PSG — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Manchester United vs. Roma — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- LASK vs. Slovan Bratislava — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Feyenoord vs. Inter — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Barcelona vs. Aston Villa — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Bayern — martes 3 de noviembre, 14:00 hs
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 11:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Bodo Glimt y Lille se enfrentan este martes 3 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Bodo Glimt suma 3 puntos en el torneo.
- Lille suma 0 puntos en el torneo.