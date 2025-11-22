Una de las noticias que más ha sacudido al futbol europeo en la semana deportiva que ha concluido tiene que ver con la grave sanción que UEFA le impuso exageradamente a Luis Díaz. Luego de una evaluación interna, la entidad sacó a la luz la penalización determinada para el crack colombiano y de inmediato generó cientos de miles de repercusiones.

Luego de aquella recordada expulsión del guajiro por la entrada sobre Achraf Hakimi en el último partido de Champions ante PSG, se esperaba un castigo ‘acorde al reglamento’ para el delantero. Sin embargo, el anuncio de la federación fue mucho peor de lo esperado: lo multaron con ¡tres fechas de suspensión! dejándolo fuera de encuentros decisivos de la actual edición.

Bayern Múnich se demoró un par de días en manifestarse públicamente en torno a la decisión del organismo, pero finalmente el club ha salido a apoyar a su futbolista y apuntó contra el ente por su desmesurada medida contra el atacante. En el gigante alemán quedaron muy disgustados con la notificación recibida, y prometieron ir hasta las últimas consecuencias para desestimarla.

Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo de la institución, platicó con SKY Sports y allí brindó la postura oficial del equipo al que le toca representar. En la entrevista, el mandatario confirmó que ya han solicitado justificación por escrito de la decisión a la UEFA, para presentar formalmente el recurso y proceder a la apelación al castigo impuesto a Luis Díaz por su infracción.

“La sanción de tres partidos nos sorprendió tanto como a todos los demás; realmente no podíamos esperarlo que fuera de esta manera”, comentó la autoridad del Bayern Múnich, que confesó que luego de una carta inicial recibida tras el partido de Champions League, imaginaban que la suspensión sería de un solo encuentro, dado que no se trató de una acción violenta.