En plena suspensión, Luis Díaz le dejó claro a UEFA si lo afectó la dura sanción en Champions League

Fue una noticia que sacudió al mundo del fútbol. ¡De eso no hay dudas! Luis Díaz fue duramente sancionado por parte de la UEFA en la Champions League y el mismo jugador colombiano se encargó de hacerles saber si lo afectó esta suspensión.

‘Lucho’ Díaz fue expulsado por una fuerte entrada contra Achraf Hakimi antes de que terminara el primer tiempo de la victoria de Bayern Múnich contra PSG del 4 de noviembre. La UEFA se tomó su tiempo, estudio el caso y, seguramente, tuvo en cuenta que el lateral haya sufrido un esguince severo de tobillo izquierdo.

Luego de confirmarse que la UEFA sancionó a Luis Díaz con tres partidos de suspensión, no solo Vincent Kompany, DT de Bayern Múnich, levantó la voz de protesta diciendo que “creímos que era merecedor de un solo partido de suspensión, pero hubo otras opiniones. Por supuesto que estamos decepcionados”, también hubo una denuncia pública.

“Ya hemos pedido la justificación escrita del veredicto de UEFA para poder empezar la apelación. Vamos a ver si podemos reducir la suspensión, nosotros asumimos que iba a ser de un partido después de una carta inicial de UEFA, por eso los tres juegos nos han sorprendido tanto como al resto. No podíamos haberlo imaginado para nada”, denunció Christian Dreesen, director ejecutivo de Bayern Múnich. Ahora, era el momento de conocer cómo se estaba sintiendo ‘Lucho’ Díaz.

Luis Díaz le dejó claro a la UEFA si lo afectó la sanción en Champions

La falta por la que Luis Díaz fue expulsado. (Foto: X /@Lumi_watch)

Lejos de demostrar que está triste y lo afectó la dura sanción que le pusieron en la fase de la liga de la Champions League, Luis Díaz le envió un claro mensaje a la UEFA con la primera publicación después de este hecho demostrando todo lo contrario. ‘Lucho’ publicó 14 fotos de lo bien que la está pasando dentro y fuera de la cancha con una parte de la letra de la canción ‘Feel Me??’ de Trueno: “Gracias mamá, estamos bien. El barrio reclama my name Baby, what do you wanna say? Only you press save”.

Post de Díaz tras la sanción de UEFA. (Foto: Instagram / @luisdíaz19_)

Los partidos que se pierde Luis Díaz en Champions League por expulsión

Bayer Múnich tiene la consigna de mantener el liderazgo en la fase de la liga de la Champions League 2025-26 en los siguientes tres partidos que no podrá contar con ‘Lucho’ Díaz:

Arsenal vs. Bayern Múnich: miércoles 26 de noviembre.

Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa: martes 9 de diciembre.

Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise: miércoles 21 de enero de 2026.

En síntesis