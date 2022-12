Chivas Guadalajara se mantiene en plena preparación de cara al Clausura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, el conjunto de Veljko Paunovic comienza a entender su idea y se vio ayer plasmado en la goleada ante Santos Laguna.

Por otra parte, en las últimas horas, Oribe Peralta dio a conocer lo que sintió por haber jugado tan pocos minutos en el Rebaño Sagrado. A su vez, se supo que Necaxa quiere ir por uno de los hombres del Guadalajara.

Necaxa quiere a un jugador de Chivas

El mercado de invierno sigue muy activo y Necaxa estaría por perder a Luis Malagón, quien tendría todo listo para ir América. Debido a esto, ESPN informó que el Rayo iría por Toño Rodríguez, quien no tiene lugar en Chivas y viene de jugar a préstamo en Querétaro.

Oribe Peralta habló de su paso por Chivas

Oribe Peralta publicó su libro MI Once Ideal en el que recuerda momentos importantes de su carrera y uno de ellos fue sobre Chivas, en el que confiesa lo que sintió al retirarse en el Rojiblanco. “La gente cree que me siento arrepentido por esa decisión, por no jugar, pero viéndolo desde lejos entiendo que debía estar ahí, entiendo que los momentos son los que tienes que pasar, habrá quien diga 'que es que solo fuiste a cobrar, y no sé qué', pero no tienen idea de la satisfacción de cuando me retiré, que me escribieran muchos de mis compañeros o que se hayan tomado la molestia de llamarme, qué Amaury (Vergara, presidente del Guadalajara) me haya mandado un mensaje, que muchos de los que trabajan ahí me hayan compartido sus impresiones de lo que yo hice por ellos, está bien con todo lo que pasó”, relató.