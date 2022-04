Chivas busca cerrar de la mejor manera la primera para del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, por lo que busca una nueva victoria ante Necaxa en Aguascalientes. Por otro lado, mientras esto sucede, Alexis Vega y la directiva se estarían reuniendo mañana con el objetivo de llegar un acuerdo, aunque el futbolista no se baja de sus pretensiones salariales, ni de sus peticiones.

Por otra parte, para el próximo sábado Ricardo Cadena tiene algunos problemas para formar su once ideal visitar al Rayo. A su vez, mientras México jugaba un amistoso ante Guatemala en Orlando, Hiram Mier explicó porque el Tri nunca lo llamó.

Ricardo Cadena con problemas en Chivas

El entrenador interino de Chivas sorprendió a propios y extraño porque llegó, hizo un par de modificaciones y puso al Rebaño en zona de repechaje. Sin embargo, para el próximo sábado, Ricardo Cadena tendría algunos problemas para su formación debido a que tiene a varios elementos en la enfermería como Fernando Beltrán y Sergio Flores, quienes eran clave en el medio. A su vez, Roberto Alvarado y Luis Oliva estuvieron concentrados con el Tri, cara al amistoso contra Guatemala, por lo que deberá buscarle reemplazantes ya que será difícil verlos desde el inicio.

Hiram Mier dijo que nunca rechazó al Tri

Uno de los referentes de Chivas en la defensa es Hiram Mier, quien las últimas horas explicó que nunca le dijo que no al Tri. “He tratado de hablar poco , no me gusta hablarlo, en su momento no fue como que le dije no a la selección y yo ya estaba con un tratamiento en la rodilla, las Fechas FIFA yo las aprovechaba para descansar, les dije que tenía este tratamiento y ellos lo tomaron como que yo no quería ir”, expresó el defensor según lo informado por Rebaño Pasión.