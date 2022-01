La grandeza del Club Deportivo Guadalajara está soportada por los logros conseguidos entre las temporadas 1957-57 y 1964-65 cuando las Chivas Rayadas pasaron de ser el Ya merito del futbol mexicano al Campeonísimo al obtener 15 diferentes títulos, entre ellos siete de liga.

Uno de los jugadores que ayudó a lograr esa transición del Ya merito al Campeonísimo fue Crescencio Mellone Gutiérrez quien en la temporada 1956-57, esa en la que el Rebaño Sagrado logró su primer título de liga, fue el campeón de goleo -primero en la historia del Guadalajara- con 19 goles en 24 partidos.

A pesar de esa importancia histórica, recientemente al legendario Crescencio Gutiérrez le han faltado al respeto en el Guadalajara ya que le han negado la entrada al club. “Hace unos meses fui a Verde Valle y no me dejaron entrar. Van dos veces que no me dejaron entrar. Entonces ya no vuelvo a ir”, reveló el Mellone.

Mellone Gutiérrez critica a las Chivas actuales

En una charla con la Asociación de Coleccionistas de jerseys del Guadalajara, Crescencio el Mellone Gutiérrez, quien jugó para las Chivas entre 1952 y 1962, lapso en el que ayudó a ganar cinco títulos de Liga, cuatro de Campeón de Camepones y una Copa de Campeones de la Concacaf, lamentó la actitud con la que se desenvuelven varios de los jugadores del equipo rojiblanco.

"Ahorita todos los jugadores se están creyendo mucho y como ganan mucho dinero, cada quien anda por su lado. A ellos no les interesa, no saben jugar el futbol, que es con mucho compañerismo, ser amigos, jugar todos juntos, moverse juntos, correr juntos. Ahorita juega cada quien por su lado", remató el Mellone Gutiérrez.