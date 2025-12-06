Merab Dvalishvili vs. Petr Yan: cartelera completa, horarios de la velada de UFC 323 y cómo ver en VIVO

Se viene una nueva jornada de UFC. En Las Vegas, el evento numerado 323 del mejor octágono del mundo buscará asombrar a los fanáticos que han colocado las expectativas muy altas sobre lo que sucederá en el T-Mobile Arena. Dos peleas por títulos mundiales más luchadores más que destacados de la organización serán los encargados de darle show al mundo.

Para empezar, hay que decir que los protagonistas más destacados del día serán Merab Dvalishvili y Petr Yan. El campeón del peso gallo pondrá en juego su corona ante el ruso que busca ser monarca de las 135 libras por primera vez, y la realidad es que la superioridad del georgiano en la división es tanta que el resultado final parece claro a favor del actual dominador.

A su vez, se estarán presentando Alexandre Pantoja y Joshua Van. El campeón experimentado brasileño tiene en su poder el título del peso mosca que querrá arrebatar el joven de apenas 24 años que ha irrumpido en la organización con un nivel superlativo que pocos esperaban.

De esta manera, la mesa está servida para un evento que tiene horario de inicio previsto para las 17:00hs del Centro de México. Toda la acción del día podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, aunque aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO para que no te pierdas de nada.

Cartelera completa de la pelea de Merab Dvalishvili vs. Petr Yan

Muhammad Naimov vs. Mairon Santos | Peso pluma

– Horario: 17:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso pluma – Horario: 17:00hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trocoli | Peso medio

– Horario: a continuación de Muhammad Naimov vs. Mairon Santos

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso medio – Horario: a continuación de Muhammad Naimov vs. Mairon Santos – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Iwo Baraniewski vs. Ibo Aslan | Peso semipesado

– Horario: a continuación de Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trocoli

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso semipesado – Horario: a continuación de Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trocoli – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Edson Barboza vs. Jalin Turner | Peso ligero

– Horario: a continuación de Iwo Baraniewski vs. Ibo Aslan

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Iwo Baraniewski vs. Ibo Aslan – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Marvin Vettori vs. Brunno Ferreira | Peso medio

– Horario: a continuación de Edson Barboza vs. Jalin Turner

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso medio – Horario: a continuación de Edson Barboza vs. Jalin Turner – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Nazim Sadykhov vs. Farès Ziam | Peso ligero

– Horario: a continuación de Marvin Vettori vs. Brunno Ferreira

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Marvin Vettori vs. Brunno Ferreira – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Maycee Barber vs. Karine Silva | Peso mosca femenino

– Horario: a continuación de Nazim Sadykhov vs. Farès Ziam

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso mosca femenino – Horario: a continuación de Nazim Sadykhov vs. Farès Ziam – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Terrance McKinney vs. Chris Duncan | Peso ligero

– Horario: a continuación de Maycee Barber vs. Karine Silva

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Maycee Barber vs. Karine Silva – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Grant Dawson vs. Manuel Torres | Peso ligero

– Horario: a continuación de Terrance McKinney vs. Chris Duncan

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Terrance McKinney vs. Chris Duncan – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Jan Blachowicz vs. Bogdan Guskov | Peso semipesado

– Horario: a continuación de Grant Dawson vs. Manuel Torres

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso semipesado – Horario: a continuación de Grant Dawson vs. Manuel Torres – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Henry Cejudo vs. Payton Talbott | Peso gallo

– Horario: a continuación de Jan Blachowicz vs. Bogdan Guskov

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso gallo – Horario: a continuación de Jan Blachowicz vs. Bogdan Guskov – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira | Peso mosca

– Horario: a continuación de Henry Cejudo vs. Payton Talbott

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso mosca – Horario: a continuación de Henry Cejudo vs. Payton Talbott – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Alexandre Pantoja vs. Joshua Van | Peso mosca

– Horario: a continuación de Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

| Peso mosca – Horario: a continuación de Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ Merab Dvalishvili vs. Petr Yan | Peso gallo

– Horario: a continuación de Alexandre Pantoja vs. Joshua Van

– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+

¿A qué hora empieza la cartelera de Merab Dvalishvili vs. Petr Yan?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 17:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 23:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Merab Dvalishvili vs. Petr Yan según país

México: 17:00hs

Colombia – Perú: 18:00hs

Chile – Estados Unidos: 19:00hs

Argentina: 20:00hs

España: 01:00hs

¿Dónde ver la cartelera de Merab Dvalishvili vs. Petr Yan?

Toda la acción podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+ en Latinoamérica y Estados Unidos.