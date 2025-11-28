La multipropiedad está llegando a su fin en la Liga MX luego de lo que definió la Asamblea de Dueños hace unos meses sobre esta cuestión. Por esta razón, Grupo Orlegi ya tiene definido que venderá a Atlas y se quedará solamente con Santos Laguna dentro de su conglomerado.

Publicidad

Publicidad

El Grupo Orlegi anunció en julio que comenzaría “un proceso para explorar una transición planificada y estructurada” en la venta de Atlas. Unos meses después de esta determinación, se reveló que McLaren Group tiene posibilidades de introducirse en la Liga MX.

De acuerdo a lo revelado por Pedro Antonio Flores, periodista de TUDN, Grupo Orlegi está negociando con McLaren Group, grupo que forma parte del fondo Fondo Soberano de Bahréin Mumtalakat, el cual se convertiría en el inversionista principal de los Rojinegros.

Grupo Orlegi le entregaría a McLaren Group el control del equipo de Primera División, de las Fuerzas Básicas y del plantel de Liga MX Femenil, como así este grupo obtendría también los derechos comerciales de la marca, los activos de la Academia AGA y el 25 por ciento del Estadio Jalisco.

Publicidad

Publicidad

Atlas fue bicampeón de la Liga MX con Grupo Orlegi (Getty Images)

El Fondo Soberano Mumtalakat del Reino de Bahréin es el principal inversionista de McLaren Group, el grupo que es conocido fundamentalmente por el equipo de la Fórmula 1, que ganó el Campeonato de Constructores de esta categoría en los últimos dos años.

¿Cuándo se daría la venta?

ver también La decisión de la directiva de Atlas con Camilo Vargas y su futuro de cara al Clausura 2026

De momento no hay una información oficial de cuándo Grupo Orlegi vendería a Atlas. Pero, según lo revelado por el Diario Récord, la misma podría producirse a mitad de 2026, cuando finalice el Apertura y esté pronto a comenzar el Mundial del año próximo.

Publicidad

Publicidad

Recordemos que Grupo Orlegi adquirió Atlas en 2019 tras comprárselo al Grupo Salinas. Bajo su administración, los Rojinegros se consagraron bicampeones de la Liga MX (ganó el Apertura 2021 y el Clausura 2022 bajo el mando de Diego Cocca) y del Campeón de Campeones 2021-2022

En síntesis