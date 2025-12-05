El Deportivo Toluca está transitando días importantes en la definición del campeonato del segundo semestre. Los ‘Diablos Rojos’ se encuentran jugando las semifinales de la Liguilla, pero al mismo tiempo la directiva planifica lo que será la temporada 2026. Mientras los futbolistas van por la doce, en la interna se piensa en seguir mejorando el plantel.

En esta línea, en las últimas horas se ha conocido el primer nombre que sondearon con vistas al próximo Torneo Clausura. César Luis Merlo, periodista especialista en transferencias de libros de pases, destapó el jugador por el que preguntó Toluca. Se trata de uno de los que serán “figuritas del mercado” en este invierno en el futbol mexicano.

Según dio a conocer el reportero, el conjunto escarlatapreguntó condiciones por Emiliano Gómez, mediapunta uruguayo de 24 años de edad. De acuerdo al corresponsal, todavía no existe una oferta formal ya que el mercado está cerrado, pero sí hubo un llamado a Puebla. ‘La Franja’ es el dueño de la ficha del jugador charrúa y le dio su cotización.

Emiliano Gómez, buscado por Toluca y varios clubes [Foto: Getty]

El líder en noticias de fichajes apuntó que Puebla dispuso como precio para su activo entre 6 y 7 millones de dólares. CLM señaló que el conjunto camotero busca hacer caja este invierno, y Emiliano Gómez sería el indicado para dejarles una buena cifra. Sabiendo que Toluca cuenta con billetera, el valor puede haber sido ponderado de más.

Por otro lado, durante el streaming con Vamos Show, el periodista agregó que también está en la órbita de América, Pumas y León. Sin embargo, los Diablos Rojos serían los que cuentan con mejor estructura financiera para costear una operación de estas características. Una vez finalizada la participación de Toluca en la Liguilla, puede haber avances concretos.

En la última campaña, el volante ofensivo participó en 10 goles en 16 presentaciones en el Apertura 2025, con 6 tantos y 4 asistencias. En total, Emiliano Gómez suma 13 anotaciones y 6 pases-gol en 46 partidos disputados. ¿Quién será el equipo que se haga de sus servicios? ¿Llegará al tres veces campeón en el año?

