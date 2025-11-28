En medio de un cierre de año que ha sido verdaderamente espectacular para la UFC ya se están comenzando a anunciar peleas de cara al 2026, lo que no hace más que alimentar las expectativas de los aficionados que se ilusionan con un temporada excelente de artes marciales mixtas. Sin embargo, una figura estelar de la organización como Ilia Topuria fue el encargado de dar la peor noticia posible en las últimas horas.

El Matador, reciente campeón del peso ligero tras noquear a Charles Oliveira de manera brutal a finales de junio, confirmó que permanecerá ausente por un tiempo más. Topuria informó que, debido a cuestiones personales, no peleará en el primer trimestre del año, por lo que su regreso a los octágonos quedará pendiente para casi mediados del 2026.

Topuria informó que no peleará en el inicio de 2026

“No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible. No quiero retrasar la división. La UFC organizará los enfrentamientos necesarios, y en cuanto se resuelva el asunto, les informaré que estoy listo para mi regreso”, expresó Topuria en su cuenta de X.

Ilia Topuria se tomará unos meses de descanso por motivos personales. (GETTY IMAGES)

En ese sentido, la organización se movió rápido y anunció una pelea por el título interino. El próximo 24 de enero en Las Vegas se verán las caras Justin Gaethje y Paddy Pimblett. Una verdadera leyenda del deporte como el estadounidense y una estrella naciente como el inglés se medirán para quedarse con el trono provisorio de las 155 libras, al menos hasta que retorne Topuria.

La particularidad del caso es que, en un mundo ideal, podría llegar a suceder que Topuria deje vacante este trono para subir a las 170 libras y retar a Islam Makhachev en la pelea que todos los aficionados desean ver. Aunque esto parece poco probable no se lo descarta del todo, además de confiar en que Ilia podría reaparecer en el evento de la Casa Blanca, pautado para mediados de junio.

