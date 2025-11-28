Brian Gutiérrez es uno de los nombres que genera noticias de cara al próximo mercado de la Liga MX. El centrocampista de 22 años es futbolista del Chicago Fire de la MLS, pero numerosos equipos del futbol nacional posaron sus ojos en el nacido Illinois.

En este sentido, hace una semana se reveló que Rayados realizó una oferta por Brian Gutiérrez, aunque la misma fue rechazada por Chicago Fire. Ahora, César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, contó que Chivas envió una propuesta por el futbolista.

La fuente mencionada no dio detalles del monto de las ofertas de Rayados y de Chivas por el centrocampista de 22 años, pero sí comentó que ambas propuestas son similares y que están cerca del valor que demanda Chicago Fire, aunque no lo suficiente como para que sean aceptadas.

“La directiva del Rebaño está a la espera de una respuesta por parte de la directiva estadounidense”, mencionó César Luis Merlo, quien también agregó que de momento Chivas y Rayados son los dos equipos de la Liga MX que más cerca están de fichar a Brian Gutiérrez, pero que a futuro podría aparecer un tercer club.

Brian Gutiérrez tiene pasaporte mexicano (X)

Un aspecto clave es que en las últimas semanas Brian Gutiérrez obtuvo el pasaporte mexicano debido a que sus padres son de este país, por lo que el actual futbolista de Chicago Fire no ocuparía una plaza de No Formado en México a la hora de inscribirlo.

El valor de Brian Gutiérrez

Por la información revelada, todo indica que Chicago Fire está dispuesto a vender al futbolista pero en un precio razonable. De acuerdo a Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado, Brian Gutiérrez tiene un costo aproximado de 5 millones de euros.

Los números de Brian Gutiérrez en Chicago Fire

Brian Gutiérrez debutó en 2020 en el Chicago Fire con tan solo 17 años. Desde ese momento, el centrocampista disputó 164 partidos con el equipo de la MLS, en los que convirtió 21 goles y dio 25 asistencias. Buenos números para un jugador del mediocampo.

