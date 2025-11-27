MLS anunció la ventaja que le dio a Messi e Inter Miami para ganar el primer trofeo de la temporada

Todo está listo para las finales de conferencia de los Playoffs de la MLS 2025, y para empezar a palpitar lo que será el duelo entre Inter Miami y New York City FC, la liga de Estados Unidos anunció la ventaja que tendrán Lionel Messi y compañía para ganar el primer trofeo de la temporada.

Inter Miami tuvo una gran temporada regular al quedar en la tercera posición de la Conferencia Este. Esos 65 puntos que hicieron por, entre otros motivos deportivos, los 29 goles de Leo Messi fueron fundamentales para que tengan una gran ventaja contra New York City FC.

El formato de los MLS Playoffs viene de una serie del mejor a tres juegos en la primera ronda. Luego, se jugaron partidos de eliminación directa en semifinales y ese será el mismo formato para la final de la Conferencia Este entre Inter Miami y New York City FC. Por ese motivo, puede pesar mucho la ventaja que tendrán Messi, Luis Suárez y compañía.

La ventaja que tiene Messi para ganar el primer trofeo de la temporada con Inter Miami

Messi lleva seis goles en los MLS Playoffs 2025. (Foto: Getty Images)

“Inter Miami CF recibirá a New York City FC el sábado en la Final de la Conferencia Este (6 pm ET 20:00 ARG)”, publicó la página oficial de la MLS para anunciar que Lionel Messi y compañía tendrán la ventaja de jugar como local en el estadio Chase para ganar el primer trofeo de la temporada que los acredite como el campeón de la Conferencia Este.

¿Qué pasa si Inter Miami y New York City FC terminan empatados en la Final de la Conferencia Este?

Según el reglamento de la MLS, en el caso que Inter Miami y New York City FC terminen empatados tras el tiempo reglamentario, “se jugarán dos prórrogas de 15 minutos. Si el marcador persiste al final de las dos prórrogas, los equipos participarán en una serie de penales para determinar el ganador”.

En resumen