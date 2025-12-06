Es tendencia:
Quién pelea HOY sábado 6 de diciembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Revisa la información más importante para que no te pierdas de nada.

Por Lucas Lescano

Merab Dvalishvili será el protagonista principal del UFC 323.
Merab Dvalishvili será el protagonista principal del UFC 323.

Llegó el último evento numerado del año. Este sábado 6 de diciembre se llevará a cabo el UFC 323 en el T-Mobile Arena de Las Vegas con una cartelera que promete grandes emociones de principio a fin, ya que la velada contará con dos peleas titulares y con múltiples protagonistas que están buscando deslumbrar a la compañía y a los aficionados.

En el duelo más importante del día se medirán Merab Dvalishvili y Petr Yan. El georgiano, campeón del peso gallo, expondrá su corona una vez más para intentar conseguir su cuarta defensa exitosa del trono de las 135 libras. Enfrente estará el experimentado ruso que promete ser un duro hueso de roer, aunque el favoritismo se va con el monarca por la enorme contundencia que demuestra en la categoría.

Un poco más temprano se podrá disfrutar de una de las peleas más esperadas por todos los aficionados. Alexandre Pantoja, otro de los campeones dominantes que tiene la organización, pondrá en juego su cinturón del peso mosca ante una verdadera revelación. Joshua Van, de apenas 24 años, estará frente a la leyenda brasileña para intentar dar una de las sorpresas más grandes de los últimos tiempos.

Para México, la atención principal estará puesta en Brandon Moreno. El excampeón volverá a la acción en el peso mosca antes de que finalice el año con un combate más que interesante. En la otra esquina estará Tatsuro Taira, el japonés que irrumpió en UFC a principios de año y que quiere quitar del lugar de privilegio a la leyenda de nuestro país. Además, estará en acción Manuel Loco Torres ante Grant Dawson en el peso ligero.

La cartelera que podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, tiene horario de inicio estipulado para las 17:00hs del Centro de México, 18:00hs en Bogotá y 20:00hs de Buenos Aires.

Las peleas más destacadas del sábado 6 de diciembre en UFC:

  • Muhammad Naimov vs. Mairon Santos | Peso pluma
    – Horario: 17:00hs del Centro de México aproximadamente
    – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
  • Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trocoli | Peso medio
    – Horario: a continuación de Muhammad Naimov vs. Mairon Santos
    – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
  • Iwo Baraniewski vs. Ibo Aslan | Peso semipesado
    – Horario: a continuación de Mansur Abdul-Malik vs. Antonio Trocoli
    – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
  • Edson Barboza vs. Jalin Turner | Peso ligero
    – Horario: a continuación de Iwo Baraniewski vs. Ibo Aslan
    – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
  • Marvin Vettori vs. Brunno Ferreira | Peso medio
    – Horario: a continuación de Edson Barboza vs. Jalin Turner
    – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
  • Nazim Sadykhov vs. Farès Ziam | Peso ligero
    – Horario: a continuación de Marvin Vettori vs. Brunno Ferreira
    – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
  • Maycee Barber vs. Karine Silva | Peso mosca femenino
    – Horario: a continuación de Nazim Sadykhov vs. Farès Ziam
    – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
  • Terrance McKinney vs. Chris Duncan | Peso ligero
    – Horario: a continuación de Maycee Barber vs. Karine Silva
    – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
  • Grant Dawson vs. Manuel Torres | Peso ligero
    – Horario: a continuación de Terrance McKinney vs. Chris Duncan
    – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
  • Jan Blachowicz vs. Bogdan Guskov | Peso semipesado
    – Horario: a continuación de Grant Dawson vs. Manuel Torres
    – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
  • Henry Cejudo vs. Payton Talbott | Peso gallo
    – Horario: a continuación de Jan Blachowicz vs. Bogdan Guskov
    – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
  • Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira | Peso mosca
    – Horario: a continuación de Henry Cejudo vs. Payton Talbott
    – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
  • Alexandre Pantoja vs. Joshua Van | Peso mosca
    – Horario: a continuación de Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira
    – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
  • Merab Dvalishvili vs. Petr Yan | Peso gallo
    – Horario: a continuación de Alexandre Pantoja vs. Joshua Van
    – Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
