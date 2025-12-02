Chivas quedó eliminado del Apertura 2025 el domingo pasado en manos de Cruz Azul y la directiva ya comenzó a trabajar en la conformación del plantel de cara al año próximo. Uno de los principales objetivos del Rebaño es concretar el regreso de Ángel Sepúlveda.

Según lo revelado por distintas fuentes, Chivas y Cruz Azul ya se encuentran en negociaciones por el delantero de 34 años. Ángel Sepúlveda habría dado luz verde para el traspaso y ahora es cuestión de que ambas instituciones lleguen a un acuerdo.

Por otro lado, si finalmente el ‘Cuate’ vuelve a Chivas y sumado al regreso de Ricardo Marín, Gabriel Milito tendría a disposición a varios delanteros en el plantel y por eso la idea es desprenderse al menos de uno de ellos. En este caso el elegido sería Teun Wilke, de acuerdo a lo detallado por Fernando Cevallos.

Teun Wilke formó parte del plantel de Chivas durante este año, pero no ha logrado consolidarse. El delantero de 23 años solo convirtió 2 goles y, desde la llegada de Gabriel Milito, el mexicano jugó nada más que cuatro partidos con el Rebaño.

Teun Wilke no seguiría en Chivas (Getty Images)

Recordemos que Chicharito Hernández termina contrato y todo indica que no va a renovar su vínculo con el Rebaño. Por lo tanto, Chivas tiene en mente que sus tres delanteros para 2026 sean Ángel Sepúlveda, Armando González y Ricardo Marín, quien vuelve tras su cesión en Club Puebla.

Alan Pulido, el otro descartable

Fernando Cevallos también agregó la información de que Alan Pulido no continuaría en Chivas, quien regresó al Rebaño en enero de este año después de cinco temporadas en la MLS pero no dio el rendimiento que se esperaba.

Gabriel Milito solo utilizó a Alan Pulido en 6 partidos en el Apertura 2025 y el delantero anotó nada más que dos goles en 21 encuentros disputados con Chivas durante el año. De esta manera, el Rebaño busca potenciar su plantel con el entrenador argentino para mejorar en 2026 lo hecho en este último torneo.

