Chivas tuvo una mejor temporada desde la llegada de Gabriel Milito al club y muchos aficionados se ilusionaron con la posibilidad de levantar su título número 13 de la Liga MX. Sin embargo, el Rebaño Sagrado fue eliminado en manos de Cruz Azul en cuartos de final, aunque la serie estuvo más que peleada y la pudieron haber llevado.

Publicidad

Publicidad

La institución ya pasó página y esperan mejorar aún más el rendimiento a partir del 2026, aunque deberán hacer un buen mercado de pases para lograrlo. Mientras tanto, el club anunció en sus redes sociales la salida de uno de sus históricos: Javier “Chicharito” Hernández, que es la primera baja confirmada del equipo para el Clausura 2026.

El futbolista no se despidió de la mejor manera ya que durante la serie ante La Máquina Celeste falló un importante penal que le hubiera dado la clasificación a su equipo a la próxima instancia del torneo.

Encuesta¿El regreso de Chicharito a Chivas fue un fracaso? ¿El regreso de Chicharito a Chivas fue un fracaso? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

El comunicado de despedida de Chivas a Chicharito

“A nuestra afición y medios de comunicación, el Club Deportivo Guadalajara informa que Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas. El vínculo entre ‘Chicharito’ y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre. Javier es, sin duda, uno de los máximos referentes del futbol mexicano. Con el Rebaño conquistó el título de Liga del Apertura 2006 y el de goleo individual del Bicentenario 2010, antes de emprender una carrera internacional que lo llevó a triunfar en varios de los clubes más importantes de Europa”, escribieron en primer lugar.

“Con 52 tantos, su nombre está grabado como el máximo anotador de la Selección Mexicana, con la que disputó tres Copas del Mundo. En su camino, los goles fueron amores e inspiraron a toda una nación. En su regreso a casa, ‘Chicharito’ aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel, como Armando González, actual campeón de goleo de la Liga MX”, siguieron.

ver también Le hicieron una mala jugada en su equipo y hoy renuncia como Director Técnico de la Liga MX para el Clausura 2026

Por último, agregaron: “El club agradece su entrega y pasión durante los casi 2 años de esta segunda etapa como rojiblanco y sabe que, en cada oportunidad, seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores. Javier, te deseamos el mayor de los éxitos en la ruta que emprendas de aquí en adelante.”

Publicidad

Publicidad

En síntesis