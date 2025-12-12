La decisión de André-Pierre Gignac si es campeón del Apertura 2025 con Tigres UANL

En el marco de la Ida de la Final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL derrotó 1-0 en condición de local en el Estadio Universitario a Toluca con anotación de Ángel Correa luego de un error grosero en la salida de Hugo González, portero de los Diablos Rojos.

Ahora, a los Felinos les basta hasta un empate para consagrarse campeón de la Primera División de México luego de dos años y medio. Esta consagración, sin embargo, podría traer una noticia trista para los aficionados de los regiomontanos.

Y es que, según el periodista Carlos Ponce de León, si los Auriazules finalmente se consagra, existe una probabilidad que el delantero André-Pierre Gignac pueda, no solo salir del club, sino incluso, retirarse del futbol profesional a sus 40 años.

Así lo manifestó: “Pregunté en el Volcán cómo está la posibilidad del retiro del histórico galo y al final todo será su decisión. Tiene contrato por un torneo más, pero la sensación que me da es que si son campeones, colgará las botas y dirá adiós con su sexta corona de Liga MX“.

Ante este panorama, los seguidores del equipo podrán estar muy felices por el título pero también con el sabor amargo de que un ídolo de la institución haya tenido su episodio final con el club. Sería el 11° trofeo que el futbolista ganaría con la entidad mexicana.

¿Cuándo se juega la Vuelta de la Final del Apertura 2025 entre Tigres UANL y Toluca?

De cara a la revancha del certamen de la Primera División de México, Toluca y Tigres UANL jugarán el próximo domingo 14 de diciembre desde las 16:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez, la casa del campeón defensor del futbol mexicano.

