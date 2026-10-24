Campillo salió regañado por Milito y el 'Oso'

Diego Campillo se llevó los regaños de Milito y el 'Oso' González después del error que provocó el gol de Diego Rossi.

El conjunto de Chivas ya tenía la ventaja de 1-0 sobre Rayados en el Estadio BBVA cuando al minuto 90+5 Diego Rossi toma el balón y se va por la banda derecha, la cual pasa sin problemas. Diego Campillo que era la marca del jugador de Monterrey lo dejó pasar y cayó el empate, aunque minutos después se anuló por una mano cometida.

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Regañan a Diego Campillo por gol de Rayados

Sin embargo, se recuperó un clip en el que prácticamente se ve cómo Gabriel Milito y Fernando González van y encaran a Campillo porque dejó pasar al futbolista y cuando tenía que ir detrás de ir para evitar que consiguiera la anotación se quedó detenido en esa misma zona y por eso cae la anotación de Rayados.

MILITO REGAÑO A DIEGO CAMPILLO POR EL GOL ANULADO DE MONTERREY 🇦🇷🇲🇽 https://t.co/Tnfg8ap9yf — Archivismo (@Archivismo) October 25, 2026

Aunque en ese momento en el que lo regañan se anula, la realidad es que el zaguero sí tuvo la culpa, ya que él estaba mano a mano con el delantero del cuadro regio y con ese paso logró meterse al área sin que nadie más lo pudiera detener. Es por eso que el video ya ronda en las redes sociales por el fuerte regaño que le dan.

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¡GOL DE DIEGO ROSSI (Monterrey) QUE SALVA AL EQUIPO LOCAL DE LA DERROTA CON DIEZ JUGADORES ANTE C.D. GUADALAJARA! Partido del torneo Apertura 2026; narración de @AgomezlunaM para Univision/TUDN USA https://t.co/NqLtAEXclt — lilboimx (@lilboimx) October 25, 2026

En el metraje se puede ver cómo Milito le grita: “Diego” y cuando éste voltea le empieza a gritar, de pronto aparece por el otro lado el capitán del Rebaño y también le reclama que lo dejó ingresar en esa zona, pero se ve que Campillo intenta decirle algo. Aunque no se entiende lo que dicen, claramente se ve la molestia por la jugada.

En síntesis

Chivas mantuvo su ventaja tras anularse un gol de Rayados por una mano.

mantuvo su ventaja tras anularse un gol de por una mano. Diego Campillo dejó pasar a Diego Rossi al minuto 90+5 del partido.

dejó pasar a al minuto 90+5 del partido. Gabriel Milito y Fernando González encararon a Campillo por su error defensivo.