Dónde ver el Chivas vs Necaxa hoy

La Jornada 13 se empezará a jugar este martes y Chivas tendrá que recibir a Necaxa en el Estadio Akron para este duelo. El cuadro de Gabriel Milito necesita retomar el camino de la victoria después de su empate ante Tigres en el duelo anterior. Por su parte, los Rayos tendrán que buscar salir de la zona baja de la tabla general.

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El partido se disputará este martes 20 de octubre a las 18:07 horas del centro de México y puedes Mirar EN VIVO Chivas vs. Necaxa con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime . Para este partido, los de Guadalajara son los favoritos, ya que por los juegos anteriores, al Rebaño le ha ido mejor que a los hidrocálidos.

Chivas en sus últimos cinco partidos ha conseguido tres empates, donde ya sumó tres puntos; una victoria y sólo una derrota, en comparación de los dirigidos por Juan Reynoso que en sus últimos enfrentamientos ha tenido cuatro derrotas y sólo un empate; sumando de esta manera sólo un punto de los 15 disponibles en las jornadas.

¿Dónde ver el Chivas vs Necaxa?

El partido será transmitido de manera exclusiva por Amazon Prime donde podremos ver este duelo que de ganarlo le podría venir muy bien a la escuadra de Milito rumbo al cierre del torneo. Se espera que el equipo rojiblanco hoy pueda dosificar a sus jugadores para este duelo por lo que se viene el fin de semana.

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Tomando en cuenta que en esta ocasión se miden ante un rival de media tabla para abajo, es muy probable que Chivas haga rotaciones y para el juego de la Jornada 14 ante Rayados, pueda tener un equipo más completo y sumar si es posible seis puntos durante esta semana, sobre todo porque se enfrentará a un DT que los conoce muy bien.

En síntesis