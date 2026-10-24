Rayados y Chivas se enfrentan en el Gigante de Acero en un duelo clave. Gabriel Milito no podrá contar con cinco futbolistas.

Rayados y Chivas se enfrentan este sábado en el Gigante de Acero por uno de los partidos más atractivos del fin de semana en la Liga MX. Ambos equipos actualmente están clasificándose a la Liguilla, pero todavía quedan algunas jornadas por disputar.

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Si bien Chivas se ubica 2° y Monterrey 7°, la realidad es que solo los separan tres puntos. El Rebaño Sagrado ha sido uno de los equipos más afectados por las lesiones y, para este juego en el Gigante de Acero, Gabriel Milito aún no podrá contar con cinco futbolistas.

El detalle de las ausencias de Chivas

De acuerdo a lo informado por el periodista Aldo Lara, Luis Romo, José Castillo, Ángel Sepúlveda, Brian Gutiérrez y Miguel Gómez no se sumaron al plantel para hacer el viaje a la Sultana del Norte, por lo que se perderán en el encuentro contra Rayados.

Luis Romo ya se perdió tres partidos con Chivas por una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo que contrajo en la pasada Fecha FIFA. Por su parte, Bryan González también tiene una complicación muscular.

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Luis Romo se perdió los últimos tres partidos de Chivas (Getty Images)

Ángel Sepúlveda no estuvo presente en la victoria contra Necaxa y tampoco estaría hoy frente a Monterrey, aunque se desconocen los detalles de su lesión. Finalmente, José Castillo y Miguel Gómez tienen molestias musculares y aún no se han recuperado.

Dentro de este contexto de lesionados, Gabriel Milito recibió una buena noticia dado que podrá contar con Omar Govea. El centrocampista mexicano se perdió los últimos tres partidos de Chivas y este sábado volverá a sumar minutos en el juego clave por el Apertura 2026.

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En síntesis