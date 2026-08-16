Hormiga González no juega el Santos vs Chivas

Este domingo Santos se medirá anteChivas en el TSM como parte de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. Sin embargo, Gabriel Milito no contará el día de hoy con Armando González, puesto que el jugador no aparece en el cuadro titular y se mantiene en la banca. Aunque el rival podría ser la razón de ausencia no sería lo único.

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Hormiga González se pierde el Santos vs Chivas

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer recientemente, la ausencia de la Hormiga González ante los de Torreón, se debe principalmente a que se está negociando su llegada al Olympiacos y aunque la primera oferta no fue la mejor para el equipo. La realidad es que siguen esperando una segunda oportunidad, según Fox Sports.

Aunque aún falta que el conjunto griego pueda lanzar otra oferta, la realidad es que la posibilidad de que se pueda ir la ven en Chivas con buenos ojos, por lo que la misma fuente confirma que no quieren arriesgar al futbolista y esta decisión que están tomando ahora es precisamente mientras se negocia su salida a Europa.

En síntesis

Armando González fue suplente en el Santos vs Chivas del Apertura 2026.

fue suplente en el Santos vs Chivas del Apertura 2026. Chivas negocia el traspaso del atacante al Olympiacos de Grecia.

negocia el traspaso del atacante al de Grecia. El club decidió no arriesgar al jugador durante su negociación a Europa.