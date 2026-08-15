Chivas recibió una oferta por Armando González y comienzan las negociaciones para ver si el mexicano sigue o no en México.

Después de muchos rumores y de equipos interesados, finalmente llegó la primera oferta de un equipo europeo por Armando ‘Hormiga’ González, el delantero y goleador de Chivas.

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De acuerdo a lo informado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, el Olympiacos de Grecia realizó en las últimas horas la primera propuesta formal a Chivas por el futbolista de 23 años de la Selección Mexicana.

Según cuenta el reportero, y sin dar los detalles específicos, la oferta del conjunto griego sirve más para abrir negociaciones y el Olympiacos no espera que Chivas acepte de inmediato sino que es para saber la cotización que intenta recibir el Rebaño por ‘Hormiga’ González.

La cláusula de Hormiga González

La cláusula del delantero de la Selección Mexicana es de 15 millones de dólares. No obstante, Chivas podría aceptar un monto un poco menor para quedarse con un % de una futura venta debido a que si se lo vende por la cláusula tendría que dar toda la ficha del futbolista.

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Armando González podría ser vendido en este mercado (Getty Images)

Más allá de las ofertas de Olympiacos, después Armando González tendría que dar el sí para que se efectúe la operación si es que Chivas y el conjunto griego llegan a un acuerdo. La liga griega no parecería ser la mejor opción para el mexicano y está en veremos si la negociación avanza.

‘Hormiga’ González actualmente está en una mala racha debido a que hace 11 partidos que no mete un gol. La última anotación del delantero del Rebaño fue el 5 de abril pasado, cuando convirtió un doblete en el empate del equipo de Gabriel Milito por 2-2 ante Pumas.

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En síntesis