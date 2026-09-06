No se vende: Chivas rechazó una oferta de 15 millones de dólares por el Piojo Alvarado

Las oficinas de Guadalajara recibieron un llamado tentador, pero la respuesta fue negativa y Roberto se quedaría.

En pleno desarrollo del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el mercado de pases sacudió a Guadalajara con un fuerte interés desde el exterior. El Spartak de Moscú desembarcó con intenciones claras de llevarse a Roberto Piojo Alvarado para reforzar su ataque. Según reveló Súper Deportivo, la institución rusa presentó una propuesta formal que alcanzaba los 15 millones de dólares para concretar el traspaso de manera inmediata.

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Chivas respondió la millonaria oferta por el Piojo Alvarado

A pesar de lo tentador del número en el plano financiero, la cúpula directiva de Chivas se mantuvo firme y respondió con un “no” categórico. En el Rebaño Sagrado consideran que desprenderse de su máxima figura en mitad del certamen significaría un golpe deportivo irreparable, por lo que prefirieron priorizar las aspiraciones del equipo antes que cerrar una venta millonaria.

El Piojo Alvarado no se iría de Chivas. de Guadalajara. (GETTY IMAGES)

El momento que atraviesa el atacante justifica de sobra la postura del club tapatío. En lo que va del Apertura 2026, el Piojo suma 630 minutos jugados a lo largo de siete encuentros y registra cuatro goles en su cuenta personal, habiendo marcado el último de ellos el pasado 29 de agosto frente a Pachuca.

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El extremo registra pasos por Celaya, Necaxa (campeón de Copa MX en 2018) y Pachuca, club con el que levantó la Concachampions en 2017. A esa cosecha a nivel de clubes se le suma su consolidación internacional con la Selección Mexicana, camiseta con la que ya alzó tres Copas Oro (2019, 2023 y 2025) además de la Liga de Naciones de la Concacaf 2025.

Con la rotunda negativa al ofrecimiento euroasiático, la directiva rojiblanca le aseguró tranquilidad a su afición y le ratificó el respaldo a su cuerpo técnico. Roberto Alvarado continuará enfocado en liderar la ofensiva del Rebaño Sagrado en busca del título de la Liga MX, dejando claro que su salida del país solo se evaluará si aparece un proyecto deportivo irrenunciable.

En síntesis

Roberto Alvarado seguirá en Chivas tras rechazarse 15 millones de dólares del Spartak Moscú.

seguirá en Chivas tras rechazarse 15 millones de dólares del Spartak Moscú. Chivas rechazó la oferta rusa para priorizar lo deportivo en el Apertura 2026.

rechazó la oferta rusa para priorizar lo deportivo en el Apertura 2026. Roberto Alvarado suma cuatro goles en siete partidos durante el torneo Apertura 2026.