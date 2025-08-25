El sueño de todo futbolista es estrenarse con gol en su primer partido con su nuevo club y el que pudo cumplirlo fue nada más ni nada menos que Allan Saint-Maximin, quién logró marcar un tanto en la victoria 4-2 del América frente a Atlas ayer por la noche. El futbolista francés que llegó como refuerzo estrella en este mercado de pases, ocupó un lugar en el banquillo por primera vez desde que se sumó a Las Águilas y sumó sus primeros minutos en la segunda mitad.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el primer gol de Allan Saint-Maximin con el América

En los pocos minutos que disputó, se lo vio muy activo y dejó en claro que es distinto, sumando jerarquía y experiencia al equipo de André Jardine que está decidido a pelear por el título en esta temporada. Después de ser tricampeones y cerca de conseguir el tetracampeonato, América quiere volver a gritar campeón y con la llegada de Saint-Maximin son serios candidatos.

Su gol en su primer encuentro es muy importante para lo que viene y el próximo partido será de local ante su afición, donde seguramente tenga la oportunidad de jugar por primera vez de titular en caso de que el entrenador brasileño lo crea necesario.

Su debut con gol generó muchas expectativas en la afición y en redes sociales hubo muchas opiniones, una de ellas fue la del periodista David Faitelson que definió su estreno con una palabra: “Película”.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate de Pumas UNAM y victoria de América

Declaraciones de David Faitelson

Faitelson también criticó el arbitraje: “El América fue mejor que el Atlas… El arbitraje fue polémico… Y el debut de Maximin, de película…”, escribió el periodista en su cuenta personal de X, resumiendo el partido del América, el accionar del Gato Ortíz y lo que fue el debut del francés con el club mexicano.

Además, elogió a Saint-Maximin: “Maximin deja un gran sabor de boca en su presentación… Más allá de lo que hace en la cancha, me sorprende y gusta la forma en que parece entender lo que significa el americanismo. Puede que hayamos atestiguado el inicio de una gran historia…”.

Publicidad