El Clausura 2025 de la Liga MX avanza a buen ritmo y de momento América es protagonista colocándose segundo de la tabla solo apenas por detrás de León. Tras obtener el tricampeonato, las Águilas van por una cuarta corona que sería histórico para el futbol de México.

En el medio, uno de los jugadores que tuvo diálogo con Mediotiempo, reveló detalles del día pero también dio a conocer la opinión de una eminencia del futbol internacional. El uruguayo Sebastián Cáceres dio detalles de la intimidad con Marcelo Bielsa, quien lo dirige en la Selección Uruguaya.

Así se refirió al respecto al futbolista: “La verdad no sé mucho sobre su paso por aquí, por lo que pasó acá, pero él siempre me dice que estoy en uno de los equipos más importantes del mundo y más populares“. Cabe recordar que el Loco dirigió al cuadro azulcrema en la temporada 1995/96.

Sebastián Cáceres ya es un habitué en la Selección Uruguaya. [Foto: Getty Images]

Y agregó sobre cómo analiza ciertas cuestiones: “Él no mide lo que hago acá como si fuera en cualquier otro equipo, porque jugar todos los fines de semana con presión no es para cualquier jugador y no cualquier equipo te brinda esa presión”.

En la misma línea, el futbolista de 25 años se refirió a la presión: “Hay equipos en donde ganar o perder a veces no pasa nada, acá en América si no se gana un partido, a veces es un escándalo”. “Es importante para él que sus jugadores jueguen bajo presión a un alto nivel en una buena liga, él ve con muy buenos ojos a la liga mexicana“, añadió.

¿Cómo es Marcelo Bielsa como entrenador según Sebastián Cáceres?

Así lo sintetizó: “Seguramente no hay un entrenador que no lo conozca y es muy importante el hecho de que haya llegado a Uruguay, porque ha cambiado muchas cosas, a veces a veces te da unos conceptos del fútbol que a lo mejor nunca pensaste y que sí, tiene toda la razón” “Ve el futbol de una forma que a lo mejor una persona que ve el futbol todos los días no la analiza así, porque él en ese sentido es un genio“, concluyó.

