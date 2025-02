América es el actual monarca de la Liga MX tras ganar su tercer título consecutivo a fines de 2024. Tras el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, el cuadro capitalino logró un impresionante tricampeonato y ahora es el rival al que todos buscan vencer.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Se cae el pase? La razón por la que América aún no pudo cerrar la venta de Richard Sánchez a Racing Club

Un jugador que se refirió a estas cuestiones y más fue Sebastián Cáceres, defensa central de 25 años de las Águilas. En diálogo con Mediotiempo, el futbolista se refirió a las cuestiones que tienen que ver con la competencia nacional donde son los actuales campeones.

El uruguayo respondió sobre las llegadas de James Rodríguez a León y Sergio Ramos a Rayados, jerarquía internacional que le servirán a los equipos a ser más competitivos. Y así lo sintetizó: “Tiene toda la responsabilidad porque quieren encontrar la forma de hacernos caer”.

Sebastián Cáceres también supo marcar a otro crack mundial como es Lionel Messi. [Foto: Getty Images]

Publicidad

Publicidad

Además, agregó: “Traer esos jugadores enriquece el nivel de la liga y el de sus equipos, son jugadores que marcan diferencia. Creo que es algo muy positivo porque levanta el nivel de espectadores sobre la liga”. “Estas contrataciones van a llamar más la atención, y va a ser un poco más visible”, aseveró.

Y añadió: “Se ha conseguido el tricampeonato que no lo había hecho nadie, si eso no es algo histórico o de época pues que me digan qué lo es. La gente puede decir que no, que nos falta un torneo internacional para ser de época, y si lo ganamos, van a decir que falta otra cosa. Y así va a ser siempre, nunca van a estar conformes los que no son parte del club, les duele que nos vaya tan bien”.

ver también ¿Se van de América? Los dos jugadores que André Jardine borró de la lista para la Concachampions 2025

¿Cómo es el ciclo de Sebastián Cáceres en América?

Arribado en 2020 desde Liverpool de Uruguay, el jugador completó cinco años en el equipo comandado por André Jardine y tiene contrato hasta junio del 2027. Hasta ahora, el defensa disputó 149 compromisos, en los que marcó 3 goles y realizó 2 asistencias. Además, ganó 5 títulos.

Publicidad