La actividad en el 2025 para el futbol de México llegó a su fin tras la consagración de Toluca en el Apertura 2025 de la Liga MX, donde venció en una dramática definición por penales a Tigres UANL, obteniendo su 12° estrella y alcanzando a Chivas.

Pero también, otro equipo que seguía con actividad era Cruz Azul, que viajó a Qatar para jugar la Copa Intercontinental 2025. La Máquina Cementera no hizo pie en Medio Oriente y cayó ante Flamengo por el Derby de las Américas, finalizando rápidamente su estadía allí.

Con la actividad terminada, una cuestión que siempre se toma de referencia para saber cuáles son los mejores equipos de la región es el Ranking de Clubes de CONCACAF, que evalúa la fuerza de los clubes de fútbol profesional con base en su desempeño en partidos históricos oficiales domésticos e internacionales en función de sus resultados desde 2017. Su propósito es reflejar con precisión su fortaleza deportiva en todo momento.

Con los acontecimientos recientes, los grandes perjudicados fueron los Celestes, que eran líderes del listado hasta el 15 de diciembre, pero tras su derrota ante el Mengao perdieron 14 puntos y cayeron hasta el tercer lugar. Los Diablos Rojos ganaron una unidad y les bastó para quedar como líderes. Segundo quedó Inter Miami, campeón de la MLS 2025.

Top 10 del Ranking CONCACAF

*Al 15 de diciembre del 2025

Toluca (México)

Inter Miami (Estados Unidos)

Cruz Azul (México)

Tigres UANL (México)

Vancouver Whitecaps (Canadá)

América (México)

Columbus Crew (Estados Unidos)

Los Angeles FC (Estados Unidos)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Rayados (México)

¿Cómo se calcula el Ranking CONCACAF?

Se basa en el sistema Elo, que implica la actualización de las puntuaciones de los equipos después de cada partido con un enfoque de suma cero. El ranking se determina tomando en consideración los partidos de las siguientes competencias:

Liga de Campeones CONCACAF (CCL)

Copas Regionales de CONCACAF (Copa de Ligas, Copa Centroamericana y Copa del Caribe)

Ligas profesionales domésticas de Primera División

Copas domésticas que clasifican a los clubes para las competencias de clubes de CONCACAF

Copa Mundial de Clubes de la FIFA (incluye Copa Intercontinental)

En síntesis