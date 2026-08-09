Las dos figuras a las que apunta América como reemplazo de Brian Rodríguez

El Club América sumó un par de incorporaciones para el Apertura 2026 tras confirmar a Óscar Perea y Edwin Cerrillo, pero la directiva azulcrema planea dar un golpe fuerte en el mercado. Con las gestiones de Cruzeiro reactivadas por Brian Rodríguez, en Coapa tienen claro el plan de acción: utilizar los ingresos de la transferencia […]

El Club América sumó un par de incorporaciones para el Apertura 2026 tras confirmar a Óscar Perea y Edwin Cerrillo, pero la directiva azulcrema planea dar un golpe fuerte en el mercado. Con las gestiones de Cruzeiro reactivadas por Brian Rodríguez, en Coapa tienen claro el plan de acción: utilizar los ingresos de la transferencia del charrúa para financiar el arribo de dos refuerzos de jerarquía internacional.

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Jáminton Campaz y Luis Chávez: los apuntados por América

El primer apuntado en la lista del Nido es Jáminton Campaz, atacante colombiano de 26 años que se transformó en la gran obsesión de la cúpula americanista. Aunque las Águilas presentaron una segunda propuesta de 6 millones de dólares que Rosario Central rechazó, el futbolista observa con excelentes ojos el proyecto deportivo en México. El acuerdo depende exclusivamente de que ambas instituciones destraben las diferencias económicas en los próximos días.

Jáminton Campaz es el principal deseo de América. (GETTY IMAGES)

La segunda pieza estratégica que pretende la directiva es Luis Chávez, el mediocampista de la Selección Mexicana que milita en el fútbol europeo. Según reveló el periodista Gibrán Araige, la llegada del zurdo es la máxima prioridad del entrenador Guillermo Almada, pero la operación está supeditada en un ciento por ciento a la venta de un activo importante dentro del plantel.

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Luis Chávez es seguido de cerca por América. (GETTY IMAGES)

La eventual salida de Rodríguez a Brasil liberará la masa salarial y el presupuesto necesario para encarar el fichaje de Chávez sin comprometer las finanzas del club. En caso de no concretarse la partida del charrúa, una propuesta cuantiosa por Israel Reyes también abriría la puerta para negociar por el ex volante de Pachuca, aunque la opción del uruguayo marcha como la vía principal.

El panorama en Coapa depende de las horas decisivas del mercado para abrochar la reestructuración del plantel. De concretar la venta millonaria de Brian Rodríguez a Sudamérica, el América contará con los recursos financieros suficientes para cerrar a Campaz y a Chávez de un solo golpe, garantizando dos incorporaciones de primer nivel para pelear el título.

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En síntesis