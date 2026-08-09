¿Qué canales pasan por televisión abierta América vs. Portland Timbers por la Leagues Cup 2026?

América enfrenta este domingo a Portland Timbers por la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. Estos son los canales de televisión abierta y la plataforma de streaming para ver el partido en vivo.

América atraviesa un gran presente futbolístico en este inicio de temporada. Si bien el equipo todavía tiene algunos aspectos por corregir y mejorar, los resultados acompañan el trabajo de Guillermo Almada y las Águilas se mantienen invictas en la Liga MX.

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Además, el conjunto azulcrema comenzó de la mejor manera su participación en la Leagues Cup 2026. El pasado jueves goleó 3-1 a San Diego FC y consiguió tres puntos muy importantes que le permitieron dar un paso importante rumbo a la clasificación a la siguiente instancia.

Ahora, América tendrá otro desafío importante este domingo, cuando le toque enfrentarse a Portland Timbers por la segunda jornada del torneo internacional. Las Águilas buscarán repetir lo realizado en su debut y conseguir un nuevo triunfo que las acerque todavía más al objetivo.

El encuentro se disputará desde las 20:15 horas de la Ciudad de México y el equipo de Almada intentará mantener su buen momento frente a un rival de la MLS que buscará hacerse fuerte como local.

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Para los aficionados que quieran seguir todas las acciones del partido entre América y Portland Timbers, habrá diferentes alternativas para verlo en vivo. A continuación, te dejamos los distintos medios y plataformas disponibles para no perder detalle del compromiso.

¿Dónde ver América vs. Portland Timbers por la Leagues Cup 2026?

El partido entre América y Portland Timbers podrá seguirse mediante diferentes opciones de transmisión. Para quienes prefieran la televisión abierta, el encuentro estará disponible a través de Imagen Televisión y Canal 5.

Además, los aficionados tendrán la posibilidad de seguir el duelo mediante Apple TV, utilizando el MLS Season Pass, servicio que ofrece la transmisión de los partidos de la Leagues Cup 2026.

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