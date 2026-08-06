Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs. Philadelphia Unión por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online

La Máquina Cementera se estrena en el certamen en el Subaru Park de Pensilvania. Conoce qué opciones hay para sintonizar el encuentro.

Distintos equipos de la Liga MX ya dieron por comenzada su participación en la Leagues Cup 2026 y este jueves será el turno de Cruz Azul. El campeón del Torneo Clausura enfrentará a Philadelphia Unión desde las 18:00 hs (CDMX) y el recinto que albergará el encuentro es el Subaru Park de Pensilvania.

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El equipo dirigido por Joel Huiqui viene de caer por 3-2 ante Atlante en condición de local y ahora buscará reponerse ante un Philadelphia que venció de manera agónica a Atlanta United el fin de semana en el marco de la Temporada Regular de la Major League Soccer.

Jugadores de Cruz Azul celebran un gol (Getty Images)

Dónde ver Cruz Azul vs. Philadelphia Union por la Leagues Cup 2026

El encuentro entre Cruz Azul y Philadelphia Union por la primera jornada de la Leagues Cup 2026 será transmitido en vivo a través de la plataforma de streaming Apple TV con el pase de la MLS.

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Sistema de clasificación de la Leagues Cup 2026

En la Leagues Cup participan 18 equipos de México y 18 de Estados Unidos. Hay una tabla tanto para la Liga MX como para la MLS y cada club disputa tres partidos contra equipos de la liga opuesta en la Fase 1. Al finalizar esos tres cotejos, clasifican los cuatro mejores de cada zona a los cuartos de final.

Ahora bien, cabe recordar que sí o sí hay un ganador luego de cada partido. En caso de empate, los equipos definen la victoria desde los penales y el ganador de la tanda se lleva dos unidades, mientras que el perdedor suma uno.

En síntesis

Cruz Azul debuta en Leagues Cup 2026 ante Philadelphia Union en Subaru Park.

debuta en Leagues Cup 2026 ante Philadelphia Union en Subaru Park. Joel Huiqui buscará recuperarse tras caer 3-2 ante Atlante en condición de local.

buscará recuperarse tras caer 3-2 ante Atlante en condición de local. Apple TV transmitirá el encuentro a través del pase de la MLS.